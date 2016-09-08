Зима близко…

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ представило оперативную информацию на начало сентября. Общая техническая готовность региона к зиме превысила 95%.

В частности, котельные готовы к отопительному сезону на 91%, тепловые сети – на 93%, водопроводные и канализационные сети – на 96 и 97% соответственно, электросети – на 99%.

Как отметил глава ведомства Николай Смирнов, показатели технической готовности к зиме меняются ежедневно, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выше почти на 4%.

– Это дает полное основание говорить о том, что подготовка региона к отопительному сезону идет успешно и на достаточно высоком уровне. До включения тепла остается еще как минимум 10 дней. И мы убеждены, что этого времени на то, чтобы завершить оставшиеся ремонтно-профилактические работы, муниципалитетам и предприятиям коммунального комплекса вполне достаточно. Ситуация находится на контроле министерства, мониторинг подготовки инфраструктуры к ОЗП осуществляется в ежедневном режиме, – сказал он.

К настоящему времени техническая готовность на уровне от 95 до 100% обеспечена в 65 муниципалитетах Среднего Урала, включая Екатеринбург (95%), Нижний Тагил (97%), Каменск-Уральский (95,4%) и Первоуральск (98%).

В 20 муниципальных образованиях готовность жилфонда и коммунальной инфраструктуры составляет от 90 до 95%. Среди указанных территорий Белоярский и Полевской городские округа (94 и 93% соответственно), Камышлов (92,4%), Реж (90%), Михайловское муниципальное образование (94%) и ряд других муниципалитетов.

Готовность от 80 до 90% – в восьми городских округах: Малышевский ГО (88,5%), Асбест (87,5%), Красноуфимский район (87,3%), Алапаевск и Кушва с показателем 87%, Дружининское сельское поселение и городской округ Верхотурский (83%) и рабочий поселок Атиг (82%).

Последнее место в рейтинге с показателем готовности 67% занимает муниципальное образование п. Уральский.

По управленческим округам лидирующее место у Западного управленческого округа – общая готовность входящих в него муниципалитетов к зиме по состоянию на 2 сентября составила 96%. За ним с показателем 94,9% идет Восточный управленческий округ. Следующий в списке – Горнозаводской управленческий округ с общим уровнем готовности 94,7%. Четвертое место – 94,3% – у Северного управленческого округа. И замыкает рейтинг Южный управленческий округ с показателем 94,2%.