Российский президент Владимир Путин заявил, что сегодняшняя стоимость нефти на мировом рынке Россию полностью устраивает, однако эта цена не справедлива.

Путин подчеркнул, что цены на нефть могли бы быть и повыше, но угрозы экономике России, бюджет которой сверстан из расчета цены в $40 за баррель, нет.

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой на бирже ICE в Лондоне подскочила на 5,4% до $49,15 за баррель на фоне подписания Россией и Саудовской Аравией совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти.

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