В ближайшие годы доходы федерального бюджета могут упасть до минимума

Согласно данным Министерства финансов, в 2019-м году доходы казны составят чуть больше 13% ВВП. Это худший показатель за последние 20 лет. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий эксперт управляющей компании БКС Антон Шабанов.

«Падение любых доходов всегда отражается на социальной сфере и на каких-либо социальных проектах, которые курирует государство. Прежде всего на бюджетниках и наших пенсионерах», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что доходы бюджета упадут когда полностью отменят индексацию пенсий или если будут продолжаться одноразовые выплаты.

«Также отсутствие какого-либо бюджета будет тормозить весь процесс развития экономики, потому что не будет хватать денежных средств на нормальное развитие, финансирование различных проектов. Такие прогнозы всегда в глобальном общеэкономическом смысле скорее печальны, чем позитивны», — добавил Шабанов.

В Минфине полагают, что такая тенденция будет связана с падением цен на нефть.













