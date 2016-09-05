Западные СМИ: в России сельское хозяйство прибыльнее торговли оружием

Антироссийские санкции сработали на пользу самой России – такой вывод делает немецкий журнал Der Spiegel , приводя цифры. Запрет на импорт европейских продуктов вызвали невиданный подъем в сельском хозяйстве.

Германские журналисты подчеркивают, что российские доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции впервые превысили прибыль от продажи оружия. При этом подчеркивается, что России еще предстоит несколько лет «вставать на ноги», но, как говорится, идем мы в правильном направлении.

Немецкое издание справедливо замечает, что почти четверть века после распада СССР земли сельхозназначения находились в запустении, но с 2014 года картина начала в корне меняться, - выросла доля сельского хозяйства в экономике РФ (в европейских странах этот сектор находится в стагнации, либо в упадке).