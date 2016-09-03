На Восточном экономическом форуме подписано более 200 соглашений

Очень продуктивным оказался Восточный экономический форум в плане подписания соглашений. Более чем 200 соглашений на значительную сумму в 1,7 триллиона рублей были заключены в рамках этой встречи.

Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока, подчеркнул масштабность мероприятия, где собрались представители 60 государств в количестве более чем 3 тысяч человек. Главное, что на форуме обсуждались многие проекты, которые вызвали живой интерес у участников форума. Среди них «Камчатский бройлер», «Парк высоких технологий «ИТ-Парк», «Освоение месторождения графита в ЕАО» и многие другие. Наибольшее количество участников представила Япония, вторым по количеству представителей стал Китай, третье место - у Кореи.

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