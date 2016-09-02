Путин поднял мировые на нефть одним своим заявлением

Высказывание президента РФ Владимира Путина способствовало стабилизации мирового рынка нефти.

Ранее в пятницу было опубликовано интервью Путина агентству Bloomberg. В ходе разговора с представителями агентства российский лидер, в частности, заявил, что он поддерживает идею соглашения о заморозке добычи нефти странами-экспортерами.

Слова президента России услышали на торговых площадках, полагает издание The Wall Street Journal. По данным на 17.00 по московскому времени, цена североморской смеси на бирже ICE выросла на 3% и составила 46,80 доллара за баррель.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что аналитики Bloomberg высчитали цену нефти, при которой власти России будут вынуждены приступить к глубоким экономическим реформам.

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