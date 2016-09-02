Россия не будет сдерживать вывоз капитала

Россия не отступит от принципов либерализации движения капитала. Несмотря на все предложения и даже кризис 2008-2009 годов, президент Владимир Путин никогда не согласится на ограничение вывоза.

Такое заявление он сделал сегодня во Владивостоке, встречаясь с потенциальными инвесторами. По мнению Путина, в ближайшей перспективе это нанесёт вред экономике, а сокращение вывоза капитала в пять раз по сравнению с прошлым годом говорит о правильности такой позиции правительства и о доверии к ней бизнеса.

Во время обсуждения один из китайских предпринимателей предложил идею создания трансграничных зон, где бизнес обеих стран мог бы сконцентрировать свои капиталы. Президент России поддержал идею, сказав, что следует её обсудить и продумать.

Читайте также:

К нам приехал президент

Во Владивостоке началась встреча Путина и Абэ