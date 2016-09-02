Центробанк Российской Федрации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Тетраполис» из Санкт-Петербурга. Регулятор сообщает, что «АО КБ «Тетраполис» не соблюдало законодательство.

Законы РФ в области «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю» - именно такие законы не соблюдал банк, оставшийся без лицензии. Уточняется, что «Тетраполис» был замечен в операциях по выводу высоколиквидных активов.

«Тетраполис» по величине активов на 1 августа занимал 533 место в банковской системе России.