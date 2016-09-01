Еврокомиссия хочет перезапустить формат переговоров с Россией и Украиной по газу

Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу, сообщил о необходимости возобновить обсуждения вопросов по газу в рамках трехсторонней беседы между представителями России, Украины и Еврокомиссии.

По мнению Мароша Шефчовича, эффективность трехсторонних переговоров уже была доказана на опыте. Конкретные обсуждения позволяют надеяться на результат. В переговорах Россия выступает как экспортер, Украина – в качестве транзитера, а Еврокомиссия – как импортер.

Все три стороны имеют собственные интересы, которые должны учитываться при обсуждении. В преддверии отопительного сезона подобная встреча оказывается необходимой, считает представитель Еврокомиссии.

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