Работающий Коркинский разрез не опасен, но рекультивация карьера необходима

Как показали последние проверки, опасная зона ушла в сторону карьера на 150 метров, однако, по мнению Валерия Кальянова, генерального директора «Челябинской угольной компании», это не отменяет необходимости рекультивации карьера и своевременного тушения пожаров.

Уточним, что анализ стабильности грунтов в поселке контролируется специальной системой научно-технических реперов. Мониторинг осуществляется, в частности, учеными екатеринбургского филиала Санкт-Петербургского института ВНИМИ.



Напомним, что в 2012-2013 годах из опасной зоны было переселено около 4000 человек и ликвидировано более 80000 квадратных метров жилья. Кроме того, были выполнены мероприятия по пригрузке восточного борта на дне разреза путем формирования восточного, южного и северного внутренних отвалов.









— Это позволило уменьшить на 140 метров зону накопления деформаций прибортового массива. Выполнение мероприятий привело к стабилизации ситуации на восточном борту карьера. — уточняют на предприятии. — И сейчас зона развития деформаций не распространяется вглубь жилого массива поселка Роза.



Как уточняют в Уральским филиале ВНИМИ, на данный момент угроза возникновения чрезвычайных ситуаций для жителей поселка Роза отсутствует. Соответственно, необходимости дальнейшего переселения граждан из зоны накопления деформаций нет.



Сейчас же, по словам Валерия Кальянова, одной из главных задач является тушение пожаров на разрезе. В работе в этом направлении уже задействовали специальный шагающий экскаватор: его размеры таковы, что в ковш машины легко помещается бульдозер.



Уточним, что в настоящее время на разрезе «Коркинский» зафиксировано четыре очага возгорания. Все они являются эндогенными пожарами (без открытого пламени — Прим. Авт.). Потушить их планируется в течение 15 месяцев.



Стоимость же мероприятий по рекультивации разреза по предварительной оценке составит не менее 12 млрд рублей. Ориентировочный срок проведения работ — около восьми лет.



Однако помешать реализации этих планов может окончание сроков лицензии. Напомним, что текущая лицензия на эксплуатацию Коркинского месторождения заканчивается в январе 2018 года, а в 2019 году истекают сроки договора аренды на землю.









Впрочем, добыча угля (а значит и работы по рекультивации) в разрезе может быть продлена еще, как минимум, на ближайшие пять лет. По словам Валерия Кальянова, этот вопрос сейчас находится в стадии рассмотрения.



— Наша позиция заключается в том, что пока не будет принято решения о ликвидации Коркинского разреза, он должен находиться в работе, — поясняет Валерий Кальянов.



Уточним, что данное предложение ранее было озвучено экспертами на одном из профильных правительственных совещаний. Сейчас изучаются конкретные возможности его реализации.