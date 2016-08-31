Налог пускает пузыри

Минфин озвучил новую идею поддержания на плаву нашего травмированного бюджета. Теперь предлагается ввести акциз на напитки, содержащие сахар, т.е. лимонады, соки, морсы и т.д. из расчета 5 руб. за 1 литр продукта. Не сладко, однако…

Почему горчит сахар?

Впервые эта идея была робко озвучена в стенах Минфина еще в феврале. Правда, в том списке помимо сахара булькало еще и пальмовое масло. Впрочем, масло вскоре оставили в покое, может производители – аборигены толково подсуетились. В общем, к финансовому надругательству приговорили лишь сахаросодержащие напитки.

Заместитель министра финансов Илья Трунин эту затею успел назвать «мировым трендом», лишний раз доказав правоту утверждения: сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

В мире, действительно много различных трендов. В том числе – и не очень успешных. Мы почему-то вольно или невольно чаще берем пример именно с последних. А именно.

В январе 2014 г. в Мексике был введен аналогичный «сладкий налог» в 1 песо за литр напитка. Цены на безалкогольные напитки взлетели до 20%. Финансисты собрались уж было ударить в ладоши, но… Тут резко упали продажи дорогих газировок и триумф не состоялся. Как известно, предложение рождается спросом, но не наоборот. Акциз в Мексике отменили.

Аналогичный эксперимент поставили и финансисты Дании. Долго ждали шальных прибылей. Не дождались, т.к. местный рынок тут же заполнили напитки из Германии и соседней Швеции, где финансисты на такие сомнительные акцизы не решились.

Принц Датский просто не успел воскликнуть сакраментальное «быть или не быть?», как конкуренты сказали «быть!» и рынок соседей заставили работать на свой карман. А куда деваться: ВТО, единая экономическая зона, европейская толерантность и т.д. Только денежки оказались разными.

Дания от акциза оказалась в 2013 г. С тех пор горько шуршит калькуляторами, подсчитывая свои же убытки на своей е территории: лишь неуплата НДС – до 40 млрд. евро в год!

Бабки прямого отжима

У России – собственная гордость!

Это утверждение доказывалось во время недавнего совещания у первого вице-премьера Шувалова, где подсчитали: 5 рублей акциза за литр напитка тут же принесёт в бюджет в 2017 г. около 25 млрд. руб., в 2018 г. – 27 млрд., а в 2019 – аж 29 млрд. и т.д. Правда, участники этого плодово-выгодного обсуждения не стали пояснять поимённо список напитков, с которых они готовы отжимать лихие бабки. А зачем?

Если учесть, что сахар или его заменители сегодня присутствуют практически во всех напитках и рассолах (даже в томатном соке и в кильке пряного посола), то готовиться к тому, что ценники на этих продуктах вырастут на «пятёрку» уже скоро, надо всем.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков РФ Дмитрий Петров уже назвал это очередное пиратское шевеление наших финансовых королей «губительным для отрасли», что очевидно и любому простому покупателю.

Только кто и когда к мнению сторонних наблюдателей в России прислушивался? Никто и никогда.

Тот же, к чьему мнению наши министры и «вице» прислушиваются мгновенно, таких напитков не пьёт, храни его Господь!

Всем грядущего приятного аппетита!

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