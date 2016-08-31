Большой урожай кедрового ореха ожидают в Бурятии
31 августа 2016, 13:03 [ «АН-онлайн» ]
В этом году в республике Бурятия ожидается большой урожай кедрового ореха в Буйском, Бичурском и Хоринском лесничествах. Неплохой урожай ожидается в Улан-Удэнском и Бабушкинском лесничествах, сообщает пресс-служба республиканского Рослесхоза.
Жители республики могут бесплатно заготавливать кедровый орех для собственных нужд на лесных участках Бабушкинского, Баргузинского, Бичурского, Буйского, Кабанского, Мухоршибирского, Улан-Удэнского, Хандагатайского и Хоринского лесничеств.
Годовой экономический возможный сбор орехов в республике Бурятия оценивается в 160 тонн. Сезон его заготовки, как и везде, начнется 1 сентября и продлится два месяца. Отметим, полная информация по возможным объемам, местам и срокам заготовки дикоросов и лекарственных растений по лесничествам республики Бурятия содержится на сайте республиканского агентства.
Напомним, в Иркутской области высокий урожай кедрового ореха ожидается в этом году в Качугском, Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском лесничествах. Немного отстанут от них, по прогнозам, Жигаловское, Усольское, Усть-Кутское и Черемховское лесничества. Годовой экономический возможный сбор ореха в Приангарье на этот год оценивается в 35 тысяч тонн.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 30.08.16