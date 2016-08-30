Россияне пересаживаются на иномарки

Российские граждане все больше выбирают иностранные автомобили для передвижения. За первое полугодие парк машин иностранного производства вырос на 41,1 млн штук, составив долю в 59% от всего парка автомобилей.

Большинство россиян выбирают автомашины Toyota, численность которых составляет 3,57 миллионов автомобилей. Второе место занимает Nissan – машин этой марки выбрали 1,91 миллионов россиян. Завершает тройку машины Hyundai – их в стране 1,62 миллиона. Далее места распределились так: Chevrolet (1,58 млн), Renault (1,46 млн), Kia (1,4 млн), Volkswagen (1,379 млн), Ford (1,275 млн) и Mitsubishi (1,122 млн).

Олег Моисеев, вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры", замечает, что в целом смещение в сторону иностранных автомобилей вполне оправдано в течение последнего времени.

Тем не менее автомобили Lada могут составить конкуренции по уровню и качеству, заявляет эксперт. Примерно каждый пятый автомобиль относится к кроссоверам и внедорожникам. Доля дизельных машин не изменилась и по-прежнему составляет 4,5%.

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