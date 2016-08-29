Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года

Снижение объемов продаж и цен привело к тому, что чистая прибыль ПАО «Газпром» сильно уменьшилась по итогам первого полугодия текущего года. Почти 10 процентов прибыли были потеряны по сравнению с 2015 годом.

Акционеры компании потеряли прибыль: если в прошлом году она составляла 675,9 миллиарда рублей, то теперь цифра изменилась в меньшую сторону, составив 607,1 миллиарда рублей. Изменились и показатели выручки от продажи газа в Европу и страны бывшего СССР. Европа и другие страны увеличили выручку компании на 19% - она достигла суммы в 1,12 триллиона рублей.

Страны бывшего Советского Союза стали меньше покупать российский газ – выручка уменьшилась на 166,6 миллиарда рублей, что составляет 27%. Продажи в России также упали, но незначительно – всего на 1%.

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