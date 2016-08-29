Операторы мобильной связи будут платить 3 миллиарда рублей ежегодно за реализацию антитеррористических поправок "пакета Яровой".

Об этом сообщил соавтор законопроекта, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, пишут "Известия".

Сенатор заявил, что информация о том, что исполнение закона будет стоить 10 триллионов рублей, не верна. Он подчеркнул, что, согласно расчетам специалистов, "ответственных в правительстве за данный закон, расходы на исполнение закона равнялись 287 миллионам рублей — это составляло 11 процентов от общего обслуживания населения страны (если за 100 процентов брать весь трафик предоставляемых всеми операторами услуг — от голосовых сообщений до интернета и прочего), если увеличить в 10 раз, то получается около 3 миллиардов в год".

Также Озеров отметил, что итоговая стоимость "пакета Яровой" после оценки сотовыми операторами, возможно, будет отличаться от суммы, которую он назвал.