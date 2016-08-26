В России набирают популярность африканские сомы

В Ленинградской и Псковской областях начали производить экзотические виды рыб вроде африканского сома. Дистрибьютор рассказала «Аргументам недели», чем они хороши.

Ещё пять лет назад фермер Римма Петрова под Волосово одной из первых узнала, что иноземный сомик прекрасно растёт и размножается в закрытых бассейнах, неприхотлив в еде. В своё время Петрова стала деловым партнёром российско-немецкого фермера, который выращивал сома в обычном овощехранилище. А когда свернулись поставки рыбы из скандинавских стран, Петрова рискнула расширяться. Модернизация её хозяйства обойдётся в 5 млн рублей, из которых 1,2 млн по гранту областного правительства.

– В России поначалу трудно было найти спрос на африканского сома, хотя в Европе его потребление рекламируется правительственными ведомствами как натуральный источник жирных аминокислот, – говорит дистрибьютор Евгения Литвиненкова. – Производителю он также удобен: в год рыба весит полкило, но за 7–8-летнюю жизнь достигает 50 килограммов. У сома есть и жабры, и лёгкие, благодаря чему он может обходиться и вовсе без воды до двух суток. Он ест всё подряд и живёт при температуре воды от 8 до 35 градусов. Правда, для размножения нужны особые требования и к прогреву воды, и к её фильтрации – на эти цели у фермера уходит до трети вложений в производство. Но приносит 220 рублей за кило при среднем опте.



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