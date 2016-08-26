"Ощадбанк" судится с Россией за потери в Крыму

Государственный украинский «Ощадбанк» подал в Международный арбитраж против России иск на $1 млрд по утраченным активам в Крыму. Подобные иски подали ещё 11 украинских организаций, включая «Приватбанк».

В сообщении пресс-службы банка говорится, что «Ощадбанк» якобы собрал убедительную доказательную базу для подачи иска. Учтены стоимость потери имущества и бизнеса в Крыму, и даже проценты, которые будут начислены принятия судебного решения и фактического получения компенсации от России. Поскольку слушанья будут проводится в ускоренном варианте, последние слушания могут состояться уже в марте следующего года.

Ещё в 2015 году стало известно, что «Ощадбанк» собирается подать иск на 15 млрд гривен, в которые также были включены потерянное имущество в Крыму и неполученная прибыль от оплаты кредитов. При этом Национальный банк Украины оценил потери всех украинских банков на «уплывшем» полуострове в 22 млрд гривен. Насколько эти цифры соотносятся с реальной стоимостью убытков – вопрос очень спорный.



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