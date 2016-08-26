Госзакупки импортных продуктов ограничат только для госучреждений

23 наименования продуктов иностранного производства не будут допущены к закупкам государственными учреждениями, сообщил Александр Ткачев, глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Импортные продукты не будут закупаться государственными учреждениями. Такое постановление правительства вступит в силу уже 3 сентября 2016 года. В число продуктов попали масло сливочное, молоко, сыры, мясные продукты, рис, соль, сахар. Бюджетные учреждения, то есть больницы, школы, детские сады, будут закупать только отечественные продукты. Но данное постановление не охватывает коммерческие закупки, в частности в сетях магазинов и оптовой торговле.

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