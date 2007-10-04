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Окрошка енот

Что делать, если на садовый участок пробрался диковинный зверь?

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Окрошка енот

 НИКОГДА не верила, что в Московской обл. водится енот-полоскун, пока не увидела веселую енотовую семейку на дачном участке у своих соседей. Они давно жаловались, что кто-то невидимый постоянно трескает опавшие яблоки, роется в мусоре и топчет зелень в огороде.

 Дело было очень ранним утром. Вечерний разговор сначала перешел в ночной, а потом уж в предрассветный. Догорал костерок, и таяли звезды на молочном сентябрьском небе… И вдруг откуда-то появились они – целый отряд: папа-енот, енотиха-мама и отпрыски-енотики. Две штуки. Они гордо прошествовали мимо нас и углубились в яблоневый сад. Послышалось довольное пофыркивание и плеск воды…

 – Похоже, кто-то из зверьков купается в нашем ведре, – задумчиво произнес сосед. – Надо бы посмотреть...
Вслед за енотами мы осторожно прокрались в яблоневый сад. И что же? Тут нужна картина маслом: папаша енотовый действительно полоскался в ведре, енотиха-мамаша, видимо, ждала своей очереди помыться, а парочка мелких разбойников чавкала под раскидистыми яблонями.

 – Вот теперь понятно, кто мнет наш салат «вертю», – философски заметил сосед (да простит меня читатель, но такое диковинное растение мои соседи у себя выращивают).

Но тут послышался какой-то подозрительно громкий шум со стороны дома. Поспешили туда и… под столом, на котором еще недавно радовала взор скатерть-самобранка, красовался еще один зверек с полосатой наглой мордочкой. Он был абсолютно мокрый и дрожал. Бедняга опрокинул на себя «Монастырский квас», бадья которого как раз стояла на самом краю стола.
За что я люблю своего соседа? За искрометное чувство юмора.

 – Ну вот, на завтрак у нас нынче окрошка-енот….

 В этот момент раздался разбойничий свист – мамаша-енотиха собирала бригаду налетчиков домой. «Окрошка енот» потрусил на зов. Позднее отпечатки его изящных лапок мы обнаружили на столе. Оказывается, енотики не только падалицу любят, но и селедкой «Матиас» не брезгуют. Замечательные зверушки, но, говорят, кусаются они отменно… Поэтому, если на вашу дачу совершили набеги еноты, – и квасок наливайте, и закуску режьте сразу! Дешевле будет, честное слово.

 

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