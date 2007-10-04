Ослабьте подвязку, господа!

Плодовый сад в этом году порадовал своих хозяев гигантскими урожаями яблок, слив, груш. Чтобы и впредь деревья хорошо плодоносили, посвятите им немного времени.



ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите сад. Всякие вредители вроде яблонной плодожорки, боярышницы, златогузки начали активно «отходить ко сну».

А сделать это им удобнее всего в складках и щелях коры, в опавших листьях, в верхнем слое почвы. Поэтому примите меры.

Удалите оставшиеся плоды, крупнее они уже не вырастут. Особенно тщательно соберите все гнилье. Вырежьте больные ветви и сожгите их. Сгребите опавшие листья и отнесите в компост.

Протрите штамб и крупные ветви грубой тканью (брезентовой рукавицей) – эта процедура лишит многих вредителей зимних квартир.

Не помешает опрыскать деревья 3%‑ным раствором медного купороса. А затем замажьте садовым варом ранки и крупные трещины коры.

Если на каком-либо дереве появились грибы-трутовики – плохой признак. Значит, дерево сильно ослабло после обильного плодоношения. Грибы отделите, ствол продезинфицируйте купоросом. Но, несмотря на принятые меры, дерево может погибнуть.

Не забудьте о «молодежи». Стволы молодых деревьев за сезон стали заметно толще. Ослабьте подвязку. Бечевка, которой деревце было привязано к колу, не должна прилегать слишком плотно, но и не быть слабой. Зазор регулируется толщиной указательного пальца – не больше и не меньше.

Не забудьте снять обвязку с места прививки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить нежную кору под обвязкой.

Ну и напоследок, после наступления заморозков перекопайте почву под деревьями. Ушедшие на уютную зимовку вредители окажутся на поверхности и благополучно замерзнут.