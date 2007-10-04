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Ослабьте подвязку, господа!

Помогите деревьям подготовиться к зимнему сну

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Ослабьте подвязку, господа!

 Плодовый сад в этом году порадовал своих хозяев гигантскими урожаями яблок, слив, груш. Чтобы и впредь деревья хорошо плодоносили, посвятите им немного времени.

 ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите сад. Всякие вредители вроде яблонной плодожорки, боярышницы, златогузки начали активно «отходить ко сну».

 А сделать это им удобнее всего в складках и щелях коры, в опавших листьях, в верхнем слое почвы. Поэтому примите меры.
Удалите оставшиеся плоды, крупнее они уже не вырастут. Особенно тщательно соберите все гнилье. Вырежьте больные ветви и сожгите их. Сгребите опавшие листья и отнесите в компост.

 Протрите штамб и крупные ветви грубой тканью (брезентовой рукавицей) – эта процедура лишит многих вредителей зимних квартир.

 Не помешает опрыскать деревья 3%‑ным раствором медного купороса. А затем замажьте садовым варом ранки и крупные трещины коры.

 Если на каком-либо дереве появились грибы-трутовики – плохой признак. Значит, дерево сильно ослабло после обильного плодоношения. Грибы отделите, ствол продезинфицируйте купоросом. Но, несмотря на принятые меры, дерево может погибнуть.

 Не забудьте о «молодежи». Стволы молодых деревьев за сезон стали заметно толще. Ослабьте подвязку. Бечевка, которой деревце было привязано к колу, не должна прилегать слишком плотно, но и не быть слабой. Зазор регулируется толщиной указательного пальца – не больше и не меньше.

 Не забудьте снять обвязку с места прививки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить нежную кору под обвязкой.
Ну и напоследок, после наступления заморозков перекопайте почву под деревьями. Ушедшие на уютную зимовку вредители окажутся на поверхности и благополучно замерзнут.

 

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