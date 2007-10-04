Не заморозьте «Чародея»

В этом году у нас на даче вырос шикарный фиолетовый базилик. Жалко, что он не зимует. Как вы считаете, если его укрыть получше, может, он не вымерзнет?



Инна Образцова, Сергиев Посад

В эпосе многих народов о базилике сложены легенды. Этот уроженец Индии и Ирана обладает якобы силой бессмертия, охраняет семейный очаг и стимулирует негаснущую любовь. Поэтому его добавляют во все без исключения блюда. Реган, жамбил, райхон, реан – так называют эту траву-чародейку в Средней Азии, Узбекистане и Закавказье.



Им хорошо, у них там тепло… Но и у нас в нежаркой России последние лет десять базилик стал активно завоевывать популярность.

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ постарались и вывели для средней полосы особые, приспособленные к нашему климату, но с теми же «волшебными» свойствами сорта базилика – Анисовый аромат, Василиск, Лимонный, Москворецкий Семко, Фиолетовый, Чародей, Шарм. Они прекрасно растут, но пока что эта южная теплолюбивая культура совсем не переносит морозов.

В качестве альтернативного варианта предлагаем вам превратить пару кустиков базилика в жителей подоконников и занести их в дом. Для этого аккуратно выкопайте растение и пересадите в большой горшок с плодородной почвой. Длинные побеги укоротите до 20–25 см. Подкормите. Поставьте горшок на южную сторону на подоконник.

Скоро начнут отрастать свежие листочки. Уход сводится к поливам по мере высыхания почвы и подкормкам раз в месяц удобрениями для комнатных растений. Урожай будет не слишком обильный, но чудный запах компенсирует все недостатки комнатного выращивания.

Уже следующей весной начните думать о зиме. В марте посейте базилик на рассаду. Сначала высадите ее на грядку под пленку, а после весенних заморозков базилик будет хорошо расти и без укрытия. Несколько растений пересадите в горшки и прикопайте в грядку. И именно их вы потом пересадите в большие емкости и занесете осенью в дом. Такие не травмированные при пересадке кустики будут отлично себя чувствовать на вашем подоконнике или в зимнем саду.

Базилик вкусен и полезен не только в свежем виде. Предлагаем вам побыстрее срезать оставшуюся на огороде зелень и посушить в хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 35 градусов. Правильная сушка растений повысит ароматичность. При добавлении в блюда сухая пряность придает еще большие аромат и пикантность. Сухие листья храните в темной таре, без доступа влаги.

Опытным путем

ДЛЯ эксперимента, однако, пусть один кустик постарается перезимовать на грядке. Срежьте побеги, оставив десятисантиметровые пеньки. Окучьте торфом и укройте сухими листьями слоем 10–15 см. Весной сделайте пленочное укрытие.

Положительный результат маловероятен, конечно, но не вовсе исключен…

Если хочешь быть здоров…

ЭТА пряность богата витаминами, каротином, минеральными солями. В базилике содержится очень много фитонцидов (эфирных масел) – до 1%. Они губительно действуют на многие вредоносные микроорганизмы. Что в свою очередь способствует очищению и оздоровлению воздуха как у вас на огороде, так и в доме.

При простуде заварите сухой базилик (размолотая трава на кончике ножа на стакан кипятка). Добавьте мед по вкусу и пейте теплым.

Приятного аппетита

В СВЕЖЕМ виде базилик уместен в салатах, мясных и рыбных блюдах. В смеси с петрушкой, кинзой, эстрагоном и мятой он составляет неповторимый букет зелени. В сухом размолотом виде его добавляют за 10–15 минут до готовности блюда.

Обязательно кладут в соленые грибы, томаты, огурцы. Семенами базилика ароматизируют напитки, паштеты, супы. Но не переусердствуйте. На одну порцию добавляйте не более 1 грамма сухой травы (на кончике ножа), а свежей зелени – не более 10 граммов (2 чайные ложки).

Быстрый ужин – отварите макароны, слейте. Банку рыбных консервов (например, 400-граммовая банка тунца в собственном соку) размять вилкой. Перемешать с 4–5 порезанными помидорами и приправить соком половины лимона. Посолить, поперчить.

Перемешать с горячими макаронами, заправить оливковым маслом и рубленой зеленью базилика (по вкусу). Прошло 15 минут – и все готово!