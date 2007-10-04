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Все дело в хорошей компании!

Выращиваем лесные грибы на садовом участке

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Все дело в хорошей компании!

 «У моего начальника по работе на дачном участке растут грибы – подберезовики, сыроежки, маслята. Он недавно приносил солененьких на пробу. А еще он говорит, что они сами по себе растут и никакого секрета тут нет. Врет, наверное… »

Михаил Коврижкин, лейтенант милиции, Вологда 

 Ну, во-первых, начальство никогда не врет.

 Во-вторых, лесные съедобные грибы действительно могут прекрасно расти на участке, все дело в хорошей компании. И об одном таком опыте сейчас с удовольствием вам поведаем. Итак, читайте, разглядывайте фотографию и запоминайте.

 И в-третьих, если начальство случайно чего соврет, то смотри «во-первых».

 У МОЕЙ подруги Натальи на дачном участке (Тверская обл., Кимрский р-он) растут грибы – сыроежки, волнушки, свинушки, рыжики, маслята, моховички и подберезовики. И уже давно растут.

 Все началось пятнадцать лет назад. На участке в 15 соток был луг с душистым разнотравь­ем. Сразу решили траву не портить, и под огород отвели всего одну сотку в углу участка. Тогда же всей семьей торжественно посадили первое дерево – маленькую сосенку. Потом добавили еще несколько сосенок, березок, кленов, лист­венниц, рябинок, елок и кусты – барбарис, бузину, дерен, гортензию, лещину. Не забыли про плодовые деревья. Получился красивый «лесопарк».

 За забором вдоль дороги посадили «березовую аллею». Вдоль всех границ участ­ка – живые изгороди из декоративно-лиственных кустарников.

 И «процесс пошел». Растения укоренились, стали большими, и потихоньку начали появляться грибы. В этом году под соснами особо уродились маслята. Наталья замариновала 5 восьмисотграммовых банок! Подберезовички, собранные в «березовой аллее», идут на жарение, пластинчатые грибочки – в засолку.

 Ухода за грибной плантацией никакого не требуется. Грибы действительно сами растут. Хотя условия им созданы природные – почву под деревьями не перекапывают, а травку регулярно стригут газонокосилкой.

 В рукотворном лесу растет уже почти весь грибной ассортимент, нет пока только подосиновиков, лисичек и белых. Наверно, рано еще. Но над этим все дружно работают. Каждую осень «поливают» под елками настоем спор белых грибов (несколько шляпок старых белых грибов замочить в ведре воды на несколько часов). Подсадили к березкам осинки – может, подосиновики появятся. Торопиться нам некуда, подождем…

Биологический аргумент

 КАК известно, грибницы съедобных грибов, находящиеся в почве, хорошо развиваются в симбиозе с корнями различных высших растений. Срастаясь с корнями, грибница создает необходимые условия для роста растений и для себя. И только тогда появляется плодовое тело – тот самый съедобный гриб.

 Это научное открытие было сделано лишь в конце XIX века. Поэтому разведение съедобных грибов в искусственной среде – очень непростое, а иногда и невозможное дело. А вот воссоздать естественные лесные условия на дачном участке – вполне реально. И красиво, и полезно. 

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