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«Сладкое» место королевской красавицы

Разгадаем секреты скумпии кожевенной

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

«Сладкое» место королевской красавицы

 «Не могла удержаться и опять купила маленькую скумпию. Очень хочется вырастить такое дерево, хотя уже два раза пробовала, и саженцы погибали. Может, у меня руки растут не так как надо или есть какой секрет особый?»

Ирина Евсеева, Кострома

 «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день…». Ясное дело – на дворе октябрь, грустно...

 Идешь по саду, и вдруг розовое дымное облако мелькнуло за кустами. Что там такое теплое и нежное? Ускоряешь шаг, подходишь поближе – полыхает костер! Яркое желто-багряное пламя листьев трепещет на ветерке, переливаясь сине-фиолетовыми всполохами. Сладкий запах теплого лета ласково окутывает сад. Ах, как изящно наколдовала осенняя волшебница с необычным именем – скумпия!

 В СРЕДНЕЙ полосе красавица скумпия, урожденная крымчанка, уже хорошо акклиматизировалась и в садах любителей заслуженно заняла почетное место. И все ее секреты садоводы разгадали.

 Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria) растет кустом или деревцем и может достичь высоты 3 метров. Она красива во все времена года. Плотные кожистые листья, аккуратный округлый габитус (форма кроны), эффектные пушистые соплодия (будто в парик наряжена) и огненно-красная листва осенью.

 Помимо зеленолистной формы особую любовь садоводов заслужила пурпурная листва сорта «Royal Purple» (королевский пурпур). Этот куст пониже (не более 2 метров) и «покруглее». Он бесподобно красив! Более эффектного краснолистного растения для декоративного сада просто невозможно сыскать.

 Сажать скумпию на постоянное место можно весной и осенью. Но помните, почва не должна быть сырой и кислой! Не любит эта «сладкоежка» кислого. Если ваш участок расположен на влажных суглинках, то выкопайте посадочную яму поглубже и пошире. Обязательно насыпьте в нее 15-сантиметровый слой гравия (дренаж) и нейтральный или слабощелочной питательный грунт.

 При осенней посадке молодое растение лучше укрыть на зиму. В дальнейшем скумпия в укрытии нуждаться не будет.

 Кустарник неплохо растет в полутени, но на солнце окраска листвы будет намного ярче. Итак, подберите скумпии солнечный, безветренный, сухой уголок с нейтральной почвой, и на таком «сладком» месте она будет прекрасно расти и зимовать.

С легкой руки

 ОДНА тайна агротехники скумпии все же имеется, но касается она не только этого растения. Нам не жалко, с радостью поделимся со всеми дачниками этим секретом!

 Итак – растения надо… любить. Это значит, что пересаживать, обрезать и даже пропалывать нужно только в хорошем настроении. В этом и заключается правило «легкой руки».

 Если вы приехали на дачу после трудовой недели, у вас болит голова и все  раздражает, отложите посадку привезенных растений на потом.

 Встаньте на следующее утро, заварите кофейку и с чашечкой в руке обойдите свои «угодья». Полюбуйтесь, подумайте... Наметьте творческий план. Дождитесь вдохновения и принимайтесь за дело. Вот тогда у вас все хорошо приживется.

 Если вдохновение вас так и не посетило, перенесите сельхозработы на другие выходные.

 Ну а если «флоратерапия» вас вовсе не задевает – доверьте посадку растений профессионалам. 

Не ввысь, так вширь

 ИНОГДА, при неблагоприятных условиях роста, скумпия подмерзает до уровня снега. Не печальтесь, сформируйте низкий пышный куст. Весной обрежьте сильные побеги, оставив 40–50 см, а все тонкие удалите.

 Кустик начнет быстро расти. Цвести он не будет (скумпия цветет на побегах прошлых лет), но листья станут крупнее и особенно красивыми осенью.

 Кстати, хорошо отзимовавшее растение тоже можно сформировать в низкустовой форме – это очень красиво.

Красота и польза

 КО ВСЕЙ неземной красоте в придачу еще и польза! Из всех частей растения древние греки добывали стойкие красители и дубильные вещества и применяли их для выделки кож. И сейчас применяют, и не только греки.

 Кашицей из размельченной коры можно красить волосы, не хуже хны. Добываемые из растения танины и кислоты используются для изготовления многих лекарств.

Аргумент художника

 КАК известно, оттенки осенней окраски листвы – генетически закрепленный признак. Особенно ярко эта особенность проявляется у кленов (от лимонно-желтого до пурпурного), у листопадных рододендронов, у багрянника. Осенние нюансы окраски листьев скумпии варьируются во времени – сначала огненно-красными становятся жилки листа, потом краснеет весь лист. Затем появляются разные оттенки – фиолетовые, металлические, желтоватые. Именно поэтому покупать саженцы этих растений желательно в период осенней окраски. Нарисуйте свой сад!

 

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