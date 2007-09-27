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Улей класса «люкс»!

Пасека на шести сотках? Легко!

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Улей класса «люкс»!

 В июне прошлого года («АН» №05) мы напечатали материал про пчел. И в том числе рассказали об оригинальном опыте дачника-пчеловода Дмитрия Мовенко (Дмитрий Улей). С помощью «супер-улья» собственной конструкции он добивается удивительных результатов на ниве российского пчеловод­ства.

 До сих пор в редакцию продолжают поступать письма читателей, крайне заинтересовавшихся прочитанным и пожелавших заняться пчеловодством на мини-пасеках.

 И с просьбами рассказать о передовом опыте поподробнее. Идя навстречу пожеланиям садоводов, с удовольствием предоставляем слово изобретателю.

Аргументы биографии

 ДМИТРИЙ Мовенко начал свою творческую биографию трактористом в колхозе. Закончил два института, аспирантуру. Поработал в разных отраслях народного хозяйства. Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид.

 Но, выйдя на пенсию двадцать лет назад, не «ушел на покой», а уехал на дачу во Владимирскую обл. и… начал разводить пчел. Будучи человеком технически грамотным и творческим, придумал, построил и успешно испытал уникальный улей. В свои 80 лет, используя производные своей пасеки, намеревается дожить как минимум до 120! 

 МОЙ замечательный 8‑рамочный улей даже в засушливое лето дает на 20 кг меда больше, чем рядом стоящий 12-рамочный улей Дадана. Хотя устроен он очень просто. Из рисунка вы все поймете и обязательно захотите сделать такой же улей и завести пчел.

 В моем улье (см. рис.) в гнездовом корпусе (2) летом стоит 8 рамок (285х230 мм) при ширине «улочек» 12 мм, а зимой – 7 рамок при ширине «улочек» 9 мм. В магазинной надставке (1) находятся полурамки размерами 285х110 мм. Зимой их 8, а летом 7 штук. Магазины, гнездовой корпус и под ним технологический корпус (4) имеют внутреннее горизонтальное сечение 300х300. Корпуса высотой по 250 мм, магазины – по 120 мм. В корпусах имеются щелевые летки (8). В магазинах летков нет.

 В день первого облета в пазы гнездового корпуса вставляю разделительную решетку (3). На время борьбы c клещем варроа (основной пчелиный паразит) заменяю ее сетчатым поддоном при всех открытых летках. На зиму решетку удаляю.

 Внутри технологического корпуса укреплены три рамки для производства перги (7) и две полурамки-поилки (5), в одной из которых вода соленая – 5 г морской соли на литр воды. Там же находится наружная кормушка с застекленной дверцей (12). Еще там помещен подогреватель (6), защищенный от пчел сеткой. Для этой цели использую лампочку мощностью 75 ватт (иногда две) и напряжением 36 вольт (использую трансформатор).

 Температуру за крайней рамкой поддерживаю на уровне 30–32 градусов. Измеряю ее оконным спиртовым градусником через отверстие с пробочкой (14) в задней стенке корпуса. Упоры с ограничителями (9) позволяют надежно и быст­ренько сдвигать гнездовой корпус с магазинами на 100 мм в сторону для замены поилок с водой, в обратную сторону на 120 мм для смены заполненных пергой рамок.

 Для прохода пчел в кормушку в задней стенке корпуса сделана щель с наружной задвижкой (11).

 В потолке кормушки просверлено отверстие (13) для горлышка опрокинутой бутылки.
Устойчивость конструкции обеспечивают крючки (15).

 

Дмитрий МОВЕНКО,
инженер-исследователь, 119330, г. Москва, а/я 670


Чем же так необычен этот улей?

 1. САМОЕ главное – в этом улье пчелы чувствуют себя как дома, то есть как в дикой природе. Наращивание гнезда в этом 8-рамочном улье идет сверху вниз – естественным образом, тогда как во всех других известных конст­рукциях – снизу вверх.

 Пчелам удобнее работать, комфортнее зимовать. А значит, у них выше иммунитет, они меньше болеют, лучше размножаются. И стало быть, производят намного больше меда.

 2. Конструкция улья позволяет за сезон получать кроме меда еще и до 40 кг перги – полезнейшего продукта пчеловодства – этакого элексира жизни. Ведь именно пергой пчелы должны кормить весной молодых личинок, и именно тогда «молодежь» становится сильной и выносливой, хорошо работает и не болеет. А в современных популярных ульях пчелы практически не запасают пергу – место в улье для нее не предусмотрено.

 3. На зиму пчеловод-новатор оставляет в улье достаточно меда и перги (а не сахар!). Он может себе это позволить, раз от своих пчелок получает меда намного больше!

 4. В улье имеется подогреватель, который включается весной при температуре ниже 20 градусов. Это позволяет пчелам легко поддерживать в центре гнезда 34 градуса тепла. Они не тратят силы на обогрев матки с расплодом (личинками), а занимаются своим основным делом – сбором нектара и производством меда. Оказывается, если температура ниже хотя бы на 2–3 градуса, то пчелы рождаются с недоразвитыми крыльями (где уж тут мед собирать!).

 А при температуре выше 38 градусов начинается массовая гибель расплода.

 5. Конструкция улья позволяет пчелам «не залеживаться» и ранним весенним днем при температуре выше плюс 7 градусов совершать первый облет.

 К сожалению, в современных ульях пчелы начинают летать значительно позже. И многие не доживают до этого счастливого момента. От неподвижности и холода в кишечнике пчелы происходит кристаллизация сахара, и крылатые труженицы массово гибнут.

 И это далеко не все секреты изобретателя. У него их имеется еще великое множество. Но обо всем в формате СВОЕГО ДОМА рассказать невозможно. Особо заинтересовавшиеся, пишите Дмитрию Мовенко, спрашивайте, он вам с радостью ответит.

Пчеле мобильник ни к чему

 НУЖНЫ ли нам пчелы? А как же! Ведь, как известно, основными опылителями всех сельскохозяйственных культур являются пчелы (разные там мухи с такими задачами не справятся). По данным Департамента сельского хозяйства США, приносимая ими польза (только от опыления) оценивается в 14 млрд. долл. в год (данные 2006 года)!

 А еще мед!

 Массовой гибелью пчел в последние годы сильно озабочены ученые многих стран. Резкое уменьшение количества пасек у нас и в других странах может привести к экологической катастрофе с разрушительными последст­виями.

 Отчего же пчелы вымирают? Однозначного ответа нет. Это и новые вирусные заболевания, и ослабление иммунитета, и применение пестицидов, и выращивание генетически модифицированных культур, и конечно же несовершенные конструкции ульев. Проблему нужно решать комплекс­но – вернем пчел в природу!

 Кстати, электромагнитное излучение аппаратов мобильной связи тоже подрывает их здоровье, нарушая систему ориентации. Улетев за нектаром, они не могут найти дорогу домой и погибают…

Чем мы не птички?

 ЕЩЕ одно ноу-хау нашего пчеловода – его ульи расположены на площадке, поднятой на высоту 2,5–3,0 метра. Совсем как в природе, где дикие лесные пчелы, как и птицы, строят свои гнезда в 3–14 метрах от земли. По мнению пасечника, они, таким образом не только защищают свой дом от врагов, но и дольше живут!

 Оказывается, при подлете к улью, стоящему на земле, пчела много сил тратит на «торможение» (400 взмахов в секунду). Крылья досрочно изнашиваются, и пчела погибает, не прожив и 30 дней

 Одно точно наверняка – на такой высоте ни пчелы соседям-дачникам, ни соседи пчелам не помешают.

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