Не ешь меня!
Тюльпаны и нарциссы от мышей защитит чеснок
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Мария НОВИЦКАЯ ]
ЗА НЕИМЕНИЕМ урожайных полей вокруг нашей дачи мышам-полевкам приходится кормиться на «полях» садоводов-дачников. И мышей много. Летом их численность регулирует наш кот Мурлон, а в другое время они с удовольствием едят все, что им понравится. К сожалению, им сильно понравились наши луковичные.
Несколько лет назад (земля в ту зиму была непромерзшая) мыши съели много луковиц тюльпанов и почти все нарциссы! А в «школке», которую я посадила на месте чесночной грядки, все луковки остались нетронутыми. Это стоило запомнить.
Осенью, сажая тюльпаны, я решила добавить кое-где озимый чеснок. И среди нарциссов посадила зубки. Весной результат был великолепный – чесночный запах отпугнул всех вредителей. Нарциссы цвели очень обильно, а еще и чеснок уродился.
Теперь ко всем луковичным я стала подсаживать чесночные зубки и вам рекомендую.
Правда, избавившись от мышей, мы заимели другого «вредителя». Наша бабушка иногда оказывает посильную помощь по сельскому хозяйству. Вот и в этот раз она благополучно успела забыть, что весной в клумбе у забора буйно цвели желтые красавцы, и в августе выкопала оттуда чеснок… вместе с нарциссами.
На обед бабуля порезала несколько штучек нарциссов в салат и ворчала, что «чеснок» какой-то на вид необычный, невкусный и недушистый вовсе…
А мышам луковицы нарциссов когда-то очень нравились…
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