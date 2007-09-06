Ощути себя вампиром

Пятница, жаркий день наконец-то сдался теплым сумеркам. Утомительная дорога позади. Ты открываешь дверь и вдыхаешь пьянящий терпкий аромат. Вот он, висит! Ты вонзаешь зубы в его нежную мякоть, и кровавый сок бежит тоненькой струйкой по подбородку. Живительные силы перетекают в твой уставший организм. Ты счастлив…



Нет-нет, это не фильм ужасов из жизни вампиров, это дегустация сорванного с куста красного, сочного, необычайно вкусного помидора, который созрел к выходным на даче.

НЫНЕШНЕЕ жаркое лето поспособствовало обильному урожаю томатов. Жарко и сухо – самое то, что надо помидору. Причем плоды успевали покраснеть на кусте. А как известно, вызревшие на солнце, спелые, сочные помидоры обладают непревзойденным вкусом и ароматом. Они вкуснее и полезнее «дошедших» зеленых. Поэтому, если нет особой необходимости, то и не срывайте их заранее.

А что же тогда делать с обильным урожаем? Помидоры же краснеют, как назло, быстро и дружно. Столько же не съесть! И не надо. Есть много способов сохранить красные томаты, не теряя при этом их полезных свойств. И устроить на даче праздник в честь сеньора-помидора.

Для праздничного помидорного «шоу» вам потребуется совсем немного – выходной день, хорошая погода, отличное настроение участников и много… помидоров.

Вынесите на лужайку садовую мебель и сервируйте праздничный стол. Основные цвета – красный, белый и зеленый. Тарелки украсьте помидорными цветоч­ками. В центре стола поместите блюдо или поднос с самыми большими и красивыми, а лучше разноцветными помидорами. «Икебану» на подносе дополните садовыми цветами желтых и фиолетовых оттенков (многолетние астры, рудбекии, бархатцы) и листьями томатов.

Вырежьте из фольги цар­скую корону и торжественно выберите и коронуйте сеньора-помидора – самого большого и пузатого короля вашего урожая.

Каждому участнику праздника или «группе товарищей» предложите приготовить разнообразные блюда из помидоров. Воспользуйтесь нашими рецептами и добавьте свои «фирменные», которые наверняка имеются у каждой хозяйки. Наличие мясных продуктов и иных напитков зависит от состава участников торжества. После дегустации проведите награждение отличившихся заранее заготовленными призами.

Желаем вам отлично провести время.

Заморозим короля!

ВОЗМОЖНОСТЕЙ использования томатов и их заготовки впрок предостаточно. Самый быстрый и надежный способ – замораживание. Томаты сохраняют при этом практически все полезные вещест­ва, вкусовые и ароматические свойства. Крупные плоды помыть, просушить, удалить цветоножки, порезать колечками. Заморозить россыпью, затем упаковать в пакеты. Мелкие помидорчики («черри») замораживают целиком.

От значительной части урожая вас также может спасти варка томатных соусов, паст и приправ.

Кухня

РИЗОТТО томатное

Одну луковицу и 2 дольки чеснока потушить в 100 г подсолнечного масла. Добавить 2 стакана риса, залить водой и тушить до готовности. Добавить по 50 г сливочного масла и сыра пармезана.

Килограмм помидоров ошпарить кипятком, удалить кожицу и зернышки. Порезать кубиками и потушить с луком и чесноком на сливочном масле. Добавить базилик, и соус готов. Заправить ризотто, и приятного вам аппетита!



Томатный сок

Сочные спелые томаты нарежьте кусочками, немного нагрейте в сотейнике и протрите через сито. Получившийся сок посолите и поперчите. Добавьте несколько капель лимонного сока. Можно положить веточки петрушки и настоять несколько часов. Охладить.

Приготовление этого блюда на празднике вполне можно доверить наименее подготовленной части аудитории. Для длительного хранения сок уварить, простерилизовать и герметично закрыть. Перед употреблением разводить водой.