Есть ли мозги у попугая?

НА СОСЕДНЕМ дачном участке в дружной семье из пяти человек, двух кошек и удивительной красоты попугая жила белоснежная собака по кличке Анди. Но однажды покой в доме был нарушен. Попугай… заговорил!

В то утро Анди как всегда мирно дремала после завтрака, когда попугай подобрался к самой собачьей морде и голосом хозяина грозно взревел: «Анди, ко мне!» Анди вскочила и начала метаться по дому, сметая все и вся на своем пути в поисках хозяина. Но, никого не обнаружив, повздыхала и улеглась.

Попугай подождал, пока собака задремала, и повторил призыв. Противная птичка развлекалась весь день и, судя по всему, была счастлива. Анди к вечеру абсолютно выбилась из сил и, казалось, даже похудела.

На следующий день собака приняла игру. Устроившись поудобнее, закрыв глаза, она поджидала, когда «противная птичка» подойдет поближе. Попугай, утратив бдительность, приблизился к самой собачьей морде, и… тяжелая пушистая лапа накрыла птичку. Перья полетели в разные стороны, и, спасая жалкие остатки великолепного хвоста, попугай взлетел на шкаф.

Ответный ход должен был быть за попугаем, и он надол­го «задумался». Играть очень хотелось – так весело, когда огромный белый комок, повинуясь приказу, катится по твоему желанию в любом направлении. Но хвост все же дороже. Остаток дня сидя на шкафу, попугай сосредоточенно размышлял и… придумал.

На следующее утро игра возобновилась. И как только Анди подняла свою лапу для удара, попугай наистрожайшим голосом хозяина завизжал: «Анди, ФУ-У-У, ФУ-У-У» и взлетел на шкаф! Собачья лапа зависла в воздухе, удар не состоялся!

Пес с попугаем играли всю неделю. А потом хозяева недоглядели, и попугай, погнавшись за псом в сад, улетел… Все его долго искали, в том числе и Анди, но, к сожалению, безрезультатно. Вот такая история случилась у нас на даче в Подмосковье.