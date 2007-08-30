Волжский варвар покорил Европу

С замшелых времен вместе со смолой, пенькой, икрой и щетиной везли из России в Европу корни и черешки ревеня. И востребован он был необычайно.



Практичные немцы активно едят этот овощ и поныне, ласково называя его рабарбер, что в переводе с немецкого означает – «варвар, растущий на берегах реки Ра» (древнеславянское название Волги). Сегодня на наших усадьбах ревень не очень популярен, а про его «варварское» происхождение вообще мало кто знает. А зря. Красивое, неприхотливое и традиционное для наших желудков растение, несомненно, заслуживает большего внимания.



РЕВЕНЬ – многолетнее морозостойкое и красивое растение. На одном месте может расти до 15 лет. Съедобны все его части. Но самое вкусное – свежие сочные черешки листьев. Они хороши в салатах, компотах, супах. Из них варят желе, мармелад, квас, даже приготавливают вино. Особенно полезен ревень весной, когда другие витамины еще не выросли.

В начале сентября наступает благоприятное время, чтобы посадить на даче куст ревеня. Лучше всего он размножается вегетативным способом. Для этого купите в садовом центре или попросите у знакомых отрезок корневища весом 200–300 граммов с несколькими почками.

Посадите ревень на южной стороне участка, который рано освобождается от снега и быстро прогревается весной. Ревень плохо растет на кислых и неплодородных почвах. На среднерусских суглинках для этого огородного долгожителя надо не полениться выкопать посадочную яму глубиной 70 см и метр в диаметре (как для плодового дерева!). Засыпьте внутрь плодородный грунт и удобрения. Посадите куст ревеня с обрезанными листьями. До наступления морозов он успеет хорошо укорениться.

Уход в следующем сезоне – прополки, рыхление, полив. А собирать урожай черешков можно будет уже через год. Если вам понравится «варварский» вкус ревеня (а он наверняка понравится), то в дальнейшем сможете его размножить, поделив куст.

Весной, как только сойдет снег, можно укрыть куст лутрасилом (укрывным материалом). А почву под кустом замульчировать черной пленкой. В теплом «мини-парничке» (температура под таким укрытием на 7–10 градусов выше) листья начнут быстро расти, и вы получите ранний урожай витаминов.

Ревень новых сортов можно вырастить из семян. Но тогда кусту до «товарного» вида придется расти 4–5 лет. Рекомендуемые районированные сорта – Виктория, Крупночерешковый, Цукатный.

А цветы?

ЧТОБЫ подольше наслаждаться вкусными черешками, нужно не давать растению цвести – выламывать цветоносы. Но если вам этим заниматься лень, то цветы можно… съесть (сначала отварить, потом поджарить). Вернее, не цветы, а бутоны. По внеш­нему виду они напоминают цветную капусту. И по вкусу похожи.

А если куст все же зацвел, то присвойте ему «категорию» декоративного растения и спокойно наслаждайтесь его цветением. Ревень очень эффектно выглядит в смешанных цветниках и как солитер (одиночно расположенное на открытом месте красивое растение) на газоне.



Ревеневые вкусности

Голубцы – объедение!

Листья ревеня обдайте кипятком, промойте холодной водой и подсушите на бумажном полотенце. Заверните в них мясной фарш и тушите до готовности. Голубцы – объедение!

Десерт дачный

Нарезать 2–3 черешка мелкими кусочками и посыпать 3–4 ст. ложками сахара. Поставить в СВЧ на 5 минут. Вынуть, остудить и подавать с мороженым.

В мягкую ревеневую массу можно добавить немного апельсинового сока и заварного крема. Все взбить миксером. Классный десерт!