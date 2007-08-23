//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Садовое золото августа

Желтые шары и прочие рудбекии

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Садовое золото августа

 Среднерусскую весну ни с чем не перепутаешь - все деревенские усадьбы окутаны волшебным облаком цветущих сиреней. А у лета свои приметы - с середины июля распускаются желтые шары, которые маленькими солнечными мячиками украшают деревенские заборы. Видно их издалека, и весь август и еще сентябрь они будут хранить летнее тепло.
 Каждый знает этот неприхотливый цветок детства. И ныне золотые шары одинаково мило и одновременно элегантно украшают собой и деревенский палисадник, и цветник возле престижного коттеджа.

 РУДБЕКИЯ (Rudbeckia), а мы говорим именно о ней, родилась в Северной Америке, и в начале XIX в. благополучно приплыла в Европу. Быстро-быстро она расселилась по цветникам и палисадникам. Ее стали выращивать как одно-, двулетник и многолетник.

 Самая популярная в народе – многолетняя рудбекия рассеченная (Rudbeckia laciniata), или «золотой шар». Ее ползучее корневище смело завоевывает новые территории, и растение образовывает плотные заросли высотой до 2 метров.

 Растение неприхотливо, растет на любых участках. А если о нем позаботиться и удобрить почву перегноем – цветет потрясающе.

 Не менее хороша рудбекия двуцветная (Rudbeckia bicolor). Она пониже – до 70 см в высоту, зато у нее крупные ромашковидные соцветия (диаметром до 15 см). В центре цветка «приклеена» выпуклая «пуговка» темно-коричневого цвета. Цветет до поздней осени, прекрасно размножается самосевом, засухоустойчива.

 Сегодня выведены сорта с лепестками разных оттенков желтого цвета – от лимонного до темно-бордово-оранжевого. Любителям ромашек советуем сочинить цветник в золотых красках августа. На заднем плане – рудбекия рассеченная, а в центре – двуцветная разных сортов. Еще добавьте гелениум – тоже «ромашка», но более мелкая, и эхинацею.

 Сейчас, в период цветения, подберите по цветовым оттенкам разные сорта «ромашек» и посадите их на подготовленное место. А на будущий год будете любоваться садовым золотом начиная с июля.

Для повышения тонуса

 В ЗОЛОТОЙ клумбе рудбекий просто невозможно обойтись без эхинацеи (Echinocea). Высотой растение может быть до метра, а соцветие – до 12 см в диаметре. Краевые цветки разного оттенка пурпурного цвета, а в середине – жесткий ежик трубчатых цветков. Встречаются эхинацеи и с белыми лепестками. Очень эффектны колючие головки соцветий на зимней клумбе.

 Описал и дал ей имя великий Карл Линней. Он решил назвать цветок рудбекией пурпурной (Rudbeckia purpurea). Через 50 лет ботаник Менх определил эхинацею в отдельный род. Но так далеко нам с вами углубляться незачем, и мы все равно поместим эхинацею в цветник с рудбекиями. От этого красота композиции только усилится.

 Кстати, эхинацея обладает способностью повышать иммунитет и мобилизовывать защитные силы организма. Корни, трава и цветы содержат специфические биологически активные вещества. Североамериканские индейцы еще много веков назад полюбили это растение и лечили им язвы, опухоли, змеиные укусы. Чай с эхинацеей по утрам – отличное средство для поднятия тонуса.

 В средней полосе эхинацея растет охотно, но любит солнце, плодородную почву и тепло. В смешанном цветнике рудбекий ей будет вполне комфортно.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить корабли военно-морских сил ФРГ в Керченскй пролив. Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности давил на Меркель.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Бойцы армии непризнанной ДНР в ходе ответного удара уничтожили огневые точки киевских силовиков в районе Мариуполя. Соответствующую информацию предоставил Даниил Безсонов, спикер ополченцев.

//Общество

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

На этой неделе стало известно, что подконтрольное ЦБ Агентство по страхованию вкладов решило обанкротить свыше 50 компаний-заёмщиков банка «Югра». При этом процедура была запущена сразу после объявления АСВ даты второго собрания кредиторов финансовой организации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Экс-глава Конституционного суда Латвии: немного о политике, много о любви и о счастье

Экс-глава Конституционного суда Латвии: немного о политике, много о любви и о счастье

Политика, депутата, юриста, экс-главу Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса в Прибалтике знает каждый. К его мнению прислушиваются, он не был замешан ни в каких скандалах, он толерантен и лоялен.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган публично объявил о расставании с супругой Ксенией Собчак. Вот уже несколько месяцев отношения знаменитостей - актера и телеведущей - стали предметом для обсуждения в сети.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры