Садовое золото августа

Среднерусскую весну ни с чем не перепутаешь - все деревенские усадьбы окутаны волшебным облаком цветущих сиреней. А у лета свои приметы - с середины июля распускаются желтые шары, которые маленькими солнечными мячиками украшают деревенские заборы. Видно их издалека, и весь август и еще сентябрь они будут хранить летнее тепло.

Каждый знает этот неприхотливый цветок детства. И ныне золотые шары одинаково мило и одновременно элегантно украшают собой и деревенский палисадник, и цветник возле престижного коттеджа.

РУДБЕКИЯ (Rudbeckia), а мы говорим именно о ней, родилась в Северной Америке, и в начале XIX в. благополучно приплыла в Европу. Быстро-быстро она расселилась по цветникам и палисадникам. Ее стали выращивать как одно-, двулетник и многолетник.

Самая популярная в народе – многолетняя рудбекия рассеченная (Rudbeckia laciniata), или «золотой шар». Ее ползучее корневище смело завоевывает новые территории, и растение образовывает плотные заросли высотой до 2 метров.

Растение неприхотливо, растет на любых участках. А если о нем позаботиться и удобрить почву перегноем – цветет потрясающе.

Не менее хороша рудбекия двуцветная (Rudbeckia bicolor). Она пониже – до 70 см в высоту, зато у нее крупные ромашковидные соцветия (диаметром до 15 см). В центре цветка «приклеена» выпуклая «пуговка» темно-коричневого цвета. Цветет до поздней осени, прекрасно размножается самосевом, засухоустойчива.

Сегодня выведены сорта с лепестками разных оттенков желтого цвета – от лимонного до темно-бордово-оранжевого. Любителям ромашек советуем сочинить цветник в золотых красках августа. На заднем плане – рудбекия рассеченная, а в центре – двуцветная разных сортов. Еще добавьте гелениум – тоже «ромашка», но более мелкая, и эхинацею.

Сейчас, в период цветения, подберите по цветовым оттенкам разные сорта «ромашек» и посадите их на подготовленное место. А на будущий год будете любоваться садовым золотом начиная с июля.

Для повышения тонуса

В ЗОЛОТОЙ клумбе рудбекий просто невозможно обойтись без эхинацеи (Echinocea). Высотой растение может быть до метра, а соцветие – до 12 см в диаметре. Краевые цветки разного оттенка пурпурного цвета, а в середине – жесткий ежик трубчатых цветков. Встречаются эхинацеи и с белыми лепестками. Очень эффектны колючие головки соцветий на зимней клумбе.

Описал и дал ей имя великий Карл Линней. Он решил назвать цветок рудбекией пурпурной (Rudbeckia purpurea). Через 50 лет ботаник Менх определил эхинацею в отдельный род. Но так далеко нам с вами углубляться незачем, и мы все равно поместим эхинацею в цветник с рудбекиями. От этого красота композиции только усилится.

Кстати, эхинацея обладает способностью повышать иммунитет и мобилизовывать защитные силы организма. Корни, трава и цветы содержат специфические биологически активные вещества. Североамериканские индейцы еще много веков назад полюбили это растение и лечили им язвы, опухоли, змеиные укусы. Чай с эхинацеей по утрам – отличное средство для поднятия тонуса.

В средней полосе эхинацея растет охотно, но любит солнце, плодородную почву и тепло. В смешанном цветнике рудбекий ей будет вполне комфортно.