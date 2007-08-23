Капустные короли

Предком всех капуст была дикая листовая капуста, а вовсе не теплолюбивые бананы и не финиковая пальма. Поэтому выращивать все виды капуст на своем огороде в средней полосе можно смело, совсем не сложно и обязательно нужно. А обилие оригинальных видов и сортов позволяет получать экологически чистую и эстетически привлекательную капустку в течение всего сезона.

У КАПУСТ съедобны самые различные части «тела» (продуктовые органы). У листовых (листовая, пекинская, китайская) едят неж­ные листья. У кочанных (белокочанная, савойская, краснокочанная) – тоже листья, но собранные в тугой кочан. Метаморфизированные (видоизмененные) соцветия, или «головки», едят у цветной капусты и брокколи. У кольраби используется стеблеплод – утолщенный стебель. И наконец, много вкусных кочанчиков на одном растении – брюссельской капусте.

Ну а теперь – кто есть кто и о некоторых полезных особенностях разных «экзотических» капуст поподробнее.

1. Савойская капуста с ее красивыми гофрированными листь­ями считается лучшей для приготовления голубцов, салатов и первых блюд. В ней больше, чем у всех, белка и кальция. Особенно это важно для диетического питания. Она скороплодна и лучше всего удается при посадке летом и осенью (при недлинном световом дне). Хранится недолго.

2. Краснокочанная капуста богата антоцианами (красящими пигментами), которые активно укрепляют микрокапилляры головного мозга. Очень полезна для профилактики инсульта. Но суп из нее приобретает неаппетитный серо-грязный цвет. И его не варят, хотя вкусно. Этот сорт капусты прекра­сно хранится, и свежие салаты хороши в зимнее время.

3. Пекинская капуста бывает листовая, полукочанная и кочанная. Витамина С в ней больше, чем в апельсинах! И много каротина и минеральных солей щелочного характера. Из нее готовят салаты, первые и вторые блюда, солят, приготовляя прекрасную закуску кимчу. В полиэтиленовой упаковке хранят в холодильнике в течение 2–3 месяцев при нулевой температуре.

4. Цветная капуста. У нее в пищу используют «головки» (метаморфизированные соцветия). Огородники ценят ее за высокое содержание белка, витаминов, солей калия, натрия, магния, кальция, железа, фосфора и йода. Комбинации этих микроэлементов определяют окраску «головок». Она бывает белой, желтоватой, зеленоватой и других оттенков. Используя ранние, средние и поздние сорта, различные сроки высева семян и высадки рассады, укрывные материалы, можно выращивать цветную капусту весь сезон.

Обладатели утепленных подвалов могут посадить цветную капусту в июле. А после наступления устойчивых заморозков (в октябре) капусту выдергивают, переносят в подвал и прикапывают. За счет оттока пластических веществ из листьев происходит образование стандартных головок. К Новому году – свежий урожай!

5. Брокколи, или спаржевая капуста, богата белком, витаминами. А еще в ней синтезируются вещества метеонин и холин, которые препятст­вуют накоплению холестерина. Очень перспективная капустка! Используя различные сроки высева семян, сорта и гибриды разного срока созревания, можно собирать урожай с июля по октябрь.

6. Кольраби, или «северный лимон». Такое название этот вид капусты получил за короткий вегетационный период (можно получить несколько урожаев) и высокое содержание витамина С. В пищу используют стеблеплод в свежем или переработанном виде. Выращивают зеленые и фиолетовые сорта. В некоторых регионах ее маринуют. Вкусно и красиво. В холодильнике хорошо хранится длительное время.

7. Брюссельская, или многокочанчиковая, капуста широко используется в диетическом питании. Становится очень популярна. Хороша в супе (детям нравится «вылавливать» кочанчики) и в тушеном виде. В замороженном виде долго хранится и полезные свойства не теряет.

8. Листовая капуста широко выращивается в качестве декоративного растения, но молодые листья пригодятся при приготовлении салатов и заливных блюд. Растение удивительно морозостойко. «Капустные розы» не теряют декоративности при заморозках до -8 (!) и украшают клумбы до снега.