Свинское родео

Знаете ли вы, что свинья – удивительно умное животное? Я узнал, поучаствовав в «свинячьем» родео. Да-да, именно так.

Давно дело было. Каждое лето отвозили меня родители к бабушке с дедом в деревню на все каникулы. Как было положено по тем временам, в хозяйст­ве жили куры, гуси, корова с теленком и свинья с семейством. И это не считая собаки с кошками. Бабушка с дедом заняты были в колхозе целый день, а нас, внуков, «на хозяйстве» оставляли.

Было мне тогда лет 10–12, а брату – 8–10. Компания сверстников была большая и дружная. Играли в войну, в «казаков-разбойников», в разные салочки-догонялочки. А нашим деревенским ноу-хау были (пока взрослые на работе) гонки на… поросятах. Не так-то легко было на поросенка забраться и удержаться, умные свиньи были начеку. Но нам было весело и интересно.

Как-то решили мы провести чемпионат нашей деревни по «выездке» на поросятах. Срок для подготовки был определен в две недели. Каждый участ­ник тренировался втайне от других. Я своего поросенка подкармливал лаком­ствами, дрессировал, чесал за ушами – все для того, чтобы он стал покладистее.

И вот день «икс» настал. Собралось 9 пар наездников и «скакунов» и много зрителей. Выбранный судья взмахнул флажком, «жокеи» лихо запрыгнули на хрюшек, и началось такое… Поросята с удивительной резвостью бегали зигзагами и, громко визжа, старались скинуть седока, а наездники изо всех сил цеплялись за скользкую грязную свинячью шкуру.

То ли мой поросенок был поспокойнее, то ли я постарше и поумнее (додумался поросенка помыть перед родео), да и половчее остальных, но фортуна мне в тот день широко улыбнулась. Продержался я дольше всех. И когда последний конкурент упал в траву, мой умный «конь» медленно остановился. И только я приготовился красиво слезть и принять лавровый венок победителя, как поросенок взвизгнул и опрометью побежал в свой сарайчик. Там-то и нашла награда своего героя – резко остановившись, скинуло меня это сообразительное животное прямо в самый центр кучи с… теплым навозом.

Потом все участники и зрители дружно и долго оттирали победителя в речке и стирали одежду. Но поросячий запах отбить нелегко. Бабушка вечером все сразу унюхала. Пришлось топить баню и отмывать чемпиона.

Сегодня у меня есть дача со всеми удобствами и без всякой живности. Мой пятилетний внук ни разу не видел живого поросенка. И я почему-то с грустью вспоминаю то веселое время своего дет­ства без мобильников и Интернета.