Вы свой лук крышуете?

Наталья Савельева, Самара

В моей жизни убежденной горожанки произошли удивительные метаморфозы. Первый раз я посадила на даче всякую зелень и лук-севок. И что удивительно – все выросло! Особенно лук получился крупный и красивый. Соседи причину определили – новичкам везет. И посоветовали вырастить лук-гигант. Поливать и удобрять побольше и подольше. А что еще надо делать?

Уважаемые читатели! Дружить с соседями желательно, и в одном они правы – новичкам действительно везет. Но следовать их советам вовсе не обязательно, особенно таким «добрым». Не вздумайте сейчас поливать и удобрять лук – все погубите, и везение не поможет. Наоборот, его пора убирать, тем более такой замечательный. Лучше внимательно прочитайте советы специалиста, они вам наверняка пригодятся. Итак, про лук…

В СРЕДНЕЙ зоне России в августе начинается уборка репчатого лука, а в южных регионах его убирают позже, в конце августа – сентябре. И за две-три недели до уборки поливы прекращают. Это стимулирует отток питательных веществ из листьев в луковицу и формирование сухих покровных чешуй.

Бывает, разрежешь здоровую с виду луковицу, а внутри – луковка в «полосочку». Сочные чешуйки чередуются с сухими. Это происходит от несвоевременных поливов или затяжных дождей в августе – луковица снова трогается в рост. Такой лук не хранится.

Помогите луку, натяните над ним «крышу» из пленки или поскорее выкапывайте и просушивайте.

Степень созревания луковиц можно определить по толщине шейки, если она толстая, сочная, то таким растениям еще зреть и зреть. Если шейка подсохла, тонкая – можно приступать к уборке.

Резкая перемена погоды – днем жарко, а ночью холодно – приводит к возникновению и распространению болезней, поэтому лучше вовремя убрать лук, чем опоздать.

Некоторые овощеводы-любители иногда приминают листья лука для ускорения его вызревания. Обычно данная процедура поручается детям, которые с удовольствием бегают по грядкам с луком. Не делайте этого. Вы повредите шейку луковицы, в нее попадет инфекция, и такой лук быстро сгниет.

Чтобы лук быстрее созрел, подрежьте корни на глубине 10–12 см. Корневую систему подрезают с двух сторон лопатой под углом 450. Через неделю после этого луковицы выдерните и расстелите на грядке. Пусть полежат и продезинфицируются на солнце несколько дней.

В дождливую погоду лук выдергивают и переносят в хорошо проветриваемое помещение, расстилают тонким слоем, и пусть сохнет.

Нельзя только что выкопанный лук с сочными листьями сушить при высокой температуре (как, например, грибы). Листья должны усыхать медленно, отдавая пластические вещества луковице постепенно.

Юрий АНДРЕЕВ, профессор

Заплетите мне косы…

НУ ВОТ, лук выкопали и положили сушить. Заплетите из подсушенных листьев косы. В южных районах их развешивают на солнечной стороне дома или сарая и выдерживают в течение нескольких дней, а затем убирают на хранение. В средней полосе луковые косы для окончательной просушки повесьте в помещении.

А потом украсьте этой полезной «икебаной» кухню. По мере необходимости срезайте луковки. Красиво и вкусно.

Какой лук вкуснее?

СУЩЕСТВУЮТ три группы репчатого лука по вкусовым качествам – острые, полуострые и сладкие. А вкус зависит от содержания сухих веществ, сахаров и эфирных масел. Надо помнить, что сладкие и полуострые сорта имеют более продолжительный период выращивания, значит, они и позже созревают. Соответственно, их позднее убирают с грядки.

Зато их быстрее съедают, но не только оттого, что они вкуснее. Просто лежат хуже. А хранятся лучше всего острые сорта. Поэтому, чтоб лучок не сгнил, лежа в очереди к вашему столу, сначала съешьте сладкие сорта. Потом полуострые, ну и напоследок – острые. Кстати, сахаров в них больше, нежели в сладких. Поэтому-то такой лук прекрасно сохраняется до Нового года.

