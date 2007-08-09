На заборе вырос фрукт…

Наступает время сбора «северного киви» – актинидии коломикта. Пока мало у кого в садах растет эта замечательная культура, но если вы увидите и по­пробуете хоть одну ягодку любого сорта, то обязательно загоритесь желанием украсить сад и разнообразить стол актинидией коломикта.

АКТИНИДИЯ коломикта (Actinidia colomicta) – дальневосточная лиана – исключительно элегантна. В июне часть ее листь­ев постепенно теряет зеленый цвет и становится белой. А в августе – розовой. Затем созревают удивительные плоды. Под таким красивым и вкусным «покрывалом» легко скрыть неприглядные заборы и постройки. Только не пропустите счастливые мгновения созревания плодов. Несколько дней – и все… Слизни, муравьи и прочие обитатели сада всегда начеку.

В зависимости от сорта плоды актинидии имеют разные форму, размер и массу. Они бывают круглые, цилиндрические, продолговатые, зачастую приплюснутые с двух сторон. Окраска незрелых плодов светло-зеленая, изредка имеет слабый бордовый «загар». При этом ягода жест­кая, кислая, попробуешь – и запершит в горле. А потом ягодка тяжелеет, становится совсем прозрачной. Плодоножка подсыхает, кожица становится тоненькой, мякоть – сочная, вкусная, ну просто медово-божественная…

Многие сорта имеют специфический запах, называемый актинидиевым. Другие могут пахнуть мармеладом, земляникой, ананасом, яблоком и даже иметь утонченный привкус инжира.

Время начала созревания подсказывают первые упавшие на землю ягоды, но основной сбор наступает через 7–10 дней. В этом году все созревает примерно на 10 дней раньше, поэтому не пропустите массовое созревание актинидии. Ягоды, имея тончайшую кожицу, однако не разбиваются при падении. Они, словно дети на ледяной горке, аккуратно спускаются по листьям.

В конце основного сбора (созревание 75% ягод) можно собрать и невызревшие – жест­коватые, разложив их в 2–3 ряда по высоте. Через 5–7 дней эти ягоды приобретут характерные окраску и вкус.

Ягоды актинидии ­просто ­переполнены витамином С. Для удовлетворения суточной нормы взрослого человека достаточно съесть всего 3–4 ягодки, а черной смородины, например, – около 100 г, яблок – несколько килограммов.

Жаль, что ягоды дальневосточной лианы не хранятся долго – всего 2–4 дня. Но витамины практически полностью сохраняются при любой термообработке: варке, замораживании. Так же хорошо сохраняется витамин С и в вине, сделанном из этой замечательной культуры.

АРГУМЕНТ АН

НУ КАК, вы готовы посадить осенью эту прелесть? Очень хорошо... Тогда напоминаем: актинидия - растение двудомное, поэтому обязательно посадите несколько женских и не забудьте один мужской экземпляр. А иначе «божественных» ягод не дождетесь.

Кушайте на здоровье

ДЛЯ варенья на 1 кг ягод возьмите 1 кг сахара. В крепкий кипящий сироп засыпьте ягоды и снимите с огня, оставьте на сутки. Затем быстро нагрейте и проварите 3–5 минут, немного остудите (до температуры 75–80 градусов), разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

Ягоды можно перетереть с сахаром, взяв такие же пропорции. При этом используйте только эмалированную или нержавеющую посуду и деревянную толкушку. Храните кушанья в холодильнике.

Актинидия сохраняет практически 100% витамина С при замораживании. В пакеты ягоды укладывайте высотой не более 5–7 слоев. Из такой заготовки получаются прекрасные напитки, кроме того, ягоды украсят любые десерты. И еще, если мороженое разбавить актинидией, то ангина вам не страшна. Проверено на практике: переизбыток витамина С – надежная защита от простуды.