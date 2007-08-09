Чай пить умеете?

Наши предки понимали толк в травяных чаях, настоях и отварах. Еще они знали особые секреты и умели правильно заготавливать и высушивать разные растения. А тем более грамотно заваривать и пить. Иван-чая это особенно касается.

«Наш дачный участок находится недалеко от города Дмитрова. Места здесь красивые. Леса, поля. И много иван-чая, даже на участке у нас растет. Знаем, что в старину его заваривали вместо чая. Решили и мы попробовать. Жена заварила цветочки – получилось как-то не особо вкусно. Попробовали листья – еще хуже! Мы, наверное, все делали неправильно, ведь не могли же наши предки пить такую гадость? Вот и думаем, извести его с участка или оставить?»

Лидия и Антон Калитины, Дмитров

КИПРЕЙ узколистный (Epilobium angustifolium) у древних славян испокон веков использовался как чай. Отсюда и пошло его народное название – иван-чай. Этот традиционный приполярный вид произрастает прежде всего в северных областях Европы, Северной Америки и Азии на лесных вырубках, полянах, по берегам ручьев, по оврагам – везде, где лес хоть немного редеет и светлеет.

Почему же вам не понравился кипрейный чай? А просто потому, что вы не умеете его правильно готовить. Вкусный напиток получается из ферментированных зеленых листьев, заготавливаемых во время цветения, а цветет кипрей почти все лето.

Сделать это несложно. Утром оборвите длинные кипрейные листочки и положите их подвялиться в тени. А вечером приступайте к «ритуалу». Каждый листочек аккуратно скручивайте в ладонях до появления сока. Затем положите «измочаленные» скрученные комочки листь­ев в деревянную или эмалированную посуду и накройте мокрым полотенцем. Пусть полежат часов восемь. Дождитесь потемнения листочков и появления особого приятного запаха. Именно в этом заключается процесс ферментации. Подсушите листики в духовке на противне в течение 45 минут при температуре 100 градусов.

Цветки высушивайте отдель­но, не подвергая предварительному ферментированию. На 10 частей сухих листьев добавьте 1 часть цветочков и заваривайте. Вот теперь вкус и цвет у чая будут потрясающие.

А еще попробуйте составить чайные «букеты», добавляя черный китайский чай, малиновые, земляничные и смородиновые листья. Хранить «заварку» желательно в стеклянной посуде.

Кипрейный чай очень полезен. Витамина С в нем в 3 раза больше, чем в апельсинах. Напиток повышает иммунитет, при этом действуя расслабляюще на нер­вную систему (отсюда еще одно народное название – дремуха). А еще он обладает сильным противоопухолевым эффектом. Его назначают при аденоме простаты.

Не выкапывайте кипрей с участка. Иван-чай украсит любую усадьбу. Это растение прекрасный медонос и привлечет в ваш сад опылителей со всей округи. Первым заселяя вырубки и гари, кипрей не является сорняком. Он регенерирует потревоженные почвы, помогает деревьям и травам окрепнуть. А потом скромно «отходит» в сторону.

Заготовьте немного чайку, не ленитесь, этот процесс совсем не утомительный, как кажется на первый взгляд. А зимой, попивая душистый полезный чай с прозрачным кипрейным медом, так приятно будет вспоминать о лете и похваливать себя за своевременно проявленные хозяйственность и трудолюбие.

КТО ТАКАЯ КОПОРКА

ВПЕРВЫЕ чай попал в Россию из Китая в XVII веке. Напиток понравился, но стоил дорого. Вот тогда предприимчивые русские «иваны» поэкспериментировали с разными травами, и выбор пал на кипрей. При грамотной обработке сырья сухой кипрейный лист заменял дорогую заморскую диковинку. Чайное дело развернули в селе Копорье под Петербургом, кипрея там в ту пору росло немерено…

Вот и укрепились за этим напитком названия иван-чай и копорка.