Деревенские «бабочки» ночного сада

Любимые нашими бабушками «деревенские» мальвы до недавнего времени были несправедливо забыты отечественными дачниками. Но времена меняются, меняется и мода, и ныне эти милые романтики летнего сада вновь стали радовать нас обилием форм и расцветок. Ура, да здравствуют мальвы! Так кто же они такие?

«Сейчас у нас на даче роскошно цветет мальва - высокое растение с махровыми розовыми и красными цветами. А у соседки цветут все лето совсем другие цветочки, но она их упорно называет мальвой. Кто из нас неправ?

Надежда Максимовна, Ленинградская область»

НЕПРАВЫХ в нашей цветочной истории не будет. Потому что и вы, Надежда Максимовна, и ваша соседка выращиваете разные растения, но все они из семейства мальвовые (Malvaceae), которое насчитывает более 1600 видов. Многие из них прекрасно растут в отечественных палисадниках в качестве декоративных растений, и за всеми закрепилось объединяющее милое название - мальва.

Все виды мальв (лесная, лаватера, алтей и многие другие) объединяет одна, но крайне важная особенность - они очень любят солнце. А еще им нравится защищенное от ветра теплое местечко в саду и рыхлая водопроницаемая почва. В тени растение не цветет, да и расти не будет.

А во всем другом мальвы очень неприхотливы, долго и охотно цветут. Но не забывайте, совсем без ухода и поливов никто расти не будет. Некоторые виды распускаются уже с начала июня, иные цветут до морозов.

В модный ныне природно-романтический стиль декоративного сада очень гармонично вписываются разноцветные цветочные венчики современных сортов мальв. Словно белые, розовые, сиреневые, красные, желтые «бабочки» порхают над садом. Их «крылышки» переливаются на солнце, будто вырезаны из шелка - простые, махровые или с оборками по краю лепестков. Мерцающие венчики хорошо заметны в ночном саду. Срезанные мальвы долго стоят в вазе.

Итак, самая неприхотливая из них - лаватера (Lavatera trimestris), или хатьма трехмесячная. В зависимости от условий выращивания она может вырасти от 40 до 80 см высотой. Хатьму хорошо посеять рано-рано весной, и через три месяца она уже зацветет. Если отцветающие побеги своевременно обрезать, то цветение возобновится с новой силой. При этом прекрасно размножается самосевом. И так до поздней осени!

Лаватера тюрингская (Lavatera thuringiaca), или, по-простому, «собачья роза», быстро образует пышные заросли до двух метров высотой. Все лето она как будто окутана сиренево-розовым облаком. Ею отлично декорировать заборы, очень изысканно она смотрится среди свободно растущей живой изгороди из кустарников.

Алтей розовый (Alcea rosea), или шток-роза, - популярный и любимый гость в деревенском палисаднике и в садах стиля кантри. Этот двулетник сеют сразу на постоянное место в июне. На зиму сформировавшиеся розетки укрывают сухими листьями. А на следующий год с ранней весны этот вид мальвы начнет очень быстро расти и до заморозков будет вас радовать чудесными «розочками».

Имеются сорта алтея, которые можно выращивать и как многолетнюю культуру, но тогда ему требуется укрытие на зиму. Поздней осенью стебли срезают, оставляя «пеньки» 10 см высотой. Их окучивают торфом, укрывают сухими листьями и лапником. Аналогичное укрытие требуется розам. Так вот, вместе с розами махровые сорта многолетней мальвы смотрятся очень изысканно и оригинально.

Школьный аргумент

НО НЕ только красивыми цветочками прославилось семейство мальвовые. Мало кто догадывается, что к нему относится еще одно растение, про которое слышали все выпускники средней школы, - хлопчатник (Gossipium). Из его волокна (опять же известно из школьного курса) изготавливают ткани и ряд других изделий.

А вот вырастить в средней полосе на приусадебном участке хлопчатник вряд ли удастся, даже в теплице. Вернее, урожая волокна не получить ни за что. Холодно у нас, и солнца маловато. Так что нам остается только любоваться чудесными разноцветными мальвовыми «бабочками».