 Август... Полным ходом идет пора заготовок. Изобилие фруктов, овощей, а скоро и грибы подоспеют. Всего хочется попробовать, приготовить необычного, свеженького. И каждая хозяйка обязательно заготавливает что-нибудь впрок, на память о щедром и теплом лете.

"> Август... Полным ходом идет пора заготовок. Изобилие фруктов, овощей, а скоро и грибы подоспеют. Всего хочется попробовать, приготовить необычного, свеженького. И каждая хозяйка обязательно заготавливает что-нибудь впрок, на память о щедром и теплом лете.

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Секреты вкусных заготовок

Что нужно знать перед консервированием урожая

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Секреты вкусных заготовок

 Август... Полным ходом идет пора заготовок. Изобилие фруктов, овощей, а скоро и грибы подоспеют. Всего хочется попробовать, приготовить необычного, свеженького. И каждая хозяйка обязательно заготавливает что-нибудь впрок, на память о щедром и теплом лете.

 Чтобы ваши заготовки удались на славу, предлагаем воспользоваться нехитрыми советами специалиста.

 СТЕКЛЯННАЯ посуда для консервирования подойдет любого размера, но горлышко не должно быть узким.

 Пластмассовые емкости для домашнего консервирования не годятся.

 Фрукты, овощи, грибы должны быть свежими, без гнилей. Тщательно промойте продукты, обязательно очищайте от земли, особенно грибы!

 Емкости и крышки должны быть хорошо промыты, стерилизованы или «прожарены» в духовке.

 Не набивайте слишком плотно продукты в банки. Количество жидкости должно составлять не менее 40% от объема банки. Не переливайте рассол или сироп через край, чтобы избежать нарушения герметичности между крышкой и банкой.

 Количество специй и их разнообразие характеризуют «изюминку» рецепта. Не бойтесь корректировать рецептуру в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями.

 Используемая зелень должна быть подвялена, а лучше - высушена, это предотвратит излишнее брожение (особенно важно при мариновании грибов). Специи не должны быть старыми, утерявшими вкус и запах.

 Внимательно отнеситесь к концентрации кислот, помните, что очень много не есть хорошо.

 Чтобы банки не лопались от заливки горячим рассолом или сиропом, следует обернуть их мокрым полотенцем.

 Не забывайте, что процесс консервирования требует не только стерильности и чистоты банок с крышками, но и порядка на кухне.

 Не торопитесь попробовать свой «шедевр» уже на следующий день. Консервы приобретают истинный вкус только через 40 суток.

 

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