Есть у меня сосед по даче - все зовут его Генбор. Это от имени-отчества: Геннадий Борисович. Грешным делом, любит он за воротничок заложить - хотя, конечно, не до такой дурацкой степени, чтобы облик человеческий потерять. Так, для пущего куража. А еще держит... корову. Вообще, у него не дача, а настоящее натуральное хозяйство - поскольку Генбор живет там фактически круглый год, щедро оставив городскую квартиру жене после развода.

Так вот, милое дело, когда он эту свою корову пасет. Домики наши с Генбором стоят на холме. С него - довольно крутой спуск к лужку, на котором Генбор пасет Зорьку. Отведет ее туда, оставит, а сам - домой. Чего-нибудь по хозяйству полезное поделает - ну и понятно, потом с приятного устатку к концу дня «расслабляется».

А вечером идет любимую корову забирать. Иногда она сама приходит - если Генбор слишком долго о себе не напоминает и ей надоедает пастись и домой хочется. Ну, в самом деле: хоть и корова, да желудок-то не резиновый! Но иногда...

В общем, уже несколько раз я был свидетелем такого любопытного поворота событий. Спустится сильно разомлевший от градусов Генбор на лужок, а обратно подняться - нету сил. Едва присядет - Зорька сразу в него головой тычется: вставай, мол. Он еле-еле, нехотя, поднимается. Делает несколько неуверенных шагов, и тут заботливая корова начинает аккуратно его сзади своей умной башкой подпихивать - помогает удерживать равновесие. Так и тащится наверх с полчаса эта премилая парочка. Генбор в героическую Зорьку спиной упрется и отяжелевшими ногами потихоньку перебирает. А та его сзади толкает: настырная!

Один только раз на моей памяти она не смогла растормошить своего крепко заснувшего хозяина. Ну, тут уж мы ей помогли: соседи все-таки...