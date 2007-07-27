Крот, уйди, пожалуйста

Засуха в начале сезона выгнала кротов из высохших лесов в наши рыхлые огороды намного раньше времени. Обычно это происходит в конце июля или в начале августа. Эти «милые зверушки» доставляют дачникам немало хлопот. Портят газоны, безобразничают в цветниках. Поедая вредителей (улитки, мокрицы, медведки), они и полезных дождевых червей уничтожают. А также подкапывают корни всех растений без разбора.

Никаких новых изобретений в кротоловстве на сегодня нет. Будем бороться старыми методами. Это непросто, но возможно. Надо создать им некомфортные условия для проживания, и они покинут вас, уйдут обратно в лес. Главное, не опоздайте, не позволяйте им нарыть разветвленную сеть ходов по всему участку.

У кротов очень хорошо развиты обоняние и слух, на этой особенности животного основаны все отпугивающие приспособления и ловушки.

В ходы раскладывают пропитанную керосином ветошь. Запах тухлой селедки тоже их не порадует.

Другое направление борьбы - звуковые отпугиватели. Это электронные устройства и разные самодельные вертушки.

Глубокий ленточный фундамент забора вокруг участка - лучшее, но не всегда возможное решение проблемы.

Но самый надежный способ - завести на участке ежа, а лучше - семью. В дикой природе ежи - естественные и успешные враги кротов.

А вернее всего все эти меры применять комплексно.

И последнее: в своей борьбе не забывайте, что ваш душевный покой и отдых в гармонии с природой намного важнее всяких «войн» и «битв» за урожай. Может, Бог с ними, с кротами?