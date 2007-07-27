Баклажан в тельняшке

ДАРИТЬ цветы в горшках нынче начали даже мужчины: роза горшечная живет-цветет гораздо дольше своей несчастной срезанной подруги. Мне же в день рождения преподнесли горшок с игольчатой хризантемой. Правда, листья у хризантемы были какие-то странные - круглые, бархатистые... Новый сорт? Через три недели хризантема порадовала первым цветком нежно-сиреневого окраса. Но потом после недлительного цветения вдруг появился симпатичный сиреневый шарик в полосочку. Что же это за хризантема шарикообразная? Горшок с цветком я не поленилась показать цветоводам павильона №29 на ВВЦ...

- Так это же у вас баклажан «Матросик», какая чудесная созрела ягода...

На следующий день после похода на ВВЦ «Матросик», словно в благодарность, выбросил еще два махровых сиреневых цветка. И сегодня полосатики сидят на ветках уже втроем. И все, как один, в тельняшках, кругленькие и хорошенькие.

Так на даче и появился новый обитатель - баклажан «Матросик». Цветоводы-овощеводы обрадовали еще такой новостью: этот чудак в тельняшке весьма неприхотлив, плоды вырастают крупными - до 300-400 г. А мякоть розовая и без горчинки. Только я думаю, что резать на овощное соте «Матросика» не буду. Рука не поднимется. Пусть уж на ветках сидят эти полосатые, веселые ягоды. Кстати, похоже, в их компанию уже просится четвертый «полосатик».