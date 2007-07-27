Предохранимся от «ночных кошмаров»

Ах, лето... Жаркие дни, теплые вечера, прохладные ночи, медвяные росы... Вот-вот, именно эти противные холодные росы - главные герои кошмарных снов и реальных будней дачников-огородников. Слова «мучнистая роса» и «фитофтороз» звучат приговором урожаю. А если у кого еще их нет, то ждут с «нетерпением». Ну что ж, поборемся с «ночными чудовищами»?

МУЧНИСТАЯ роса и фитофтороз вовсе не одно заболевание с двойным названием, а разные болезни. Хотя возбудителями в обоих случаях являются грибы. Ну а теперь о них поподробнее.

Фитофтороз - одно из наиболее опасных грибных заболеваний, поражающее в основном плоды пасленовых - картофель, томаты, перцы. Особенного «расцвета» эта болезнь достигает в теплую влажную погоду. Первые симптомы поражения на листьях - желтые пятна на верхней стороне. А на нижней стороне проступают пятна мучнистого вида - белый мицелий гриба. Пятна со временем становятся коричневыми, и лист погибает. Плоды заражаются спорами, покрываются бурыми пятнами и... все.

Мучнистая роса, к сожалению, поражает значительно больший ассортимент растений - тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны), розы, флоксы, сирень, плодовые и др. Особенно проявляется при частом выпадении росы (как известно, обильная роса обычно бывает при большом перепаде дневных и ночных температур - теплый день и прохладные ночи). Мучнистые пятна, как роса, выступают на верхней стороне листа. Затем листья буреют, скручиваются и засыхают. Плоды получаются горькие, мелкие и кривые, короче, урожай - никакой.

Основные методы предохранения и борьбы с фитофторозом и мучнистой росой - использование устойчивых сортов, севооборот и регулярное опрыскивание фунгицидами. Исповедуя органическое земледелие, мы предлагаем несколько экологически чистых проверенных рецептов.

Фитофтора, берегись!

В НАВОЗНУЮ жижу (ее надо взять треть ведра) всыпать стакана два-три золы и тщательно перемешать. Потом долить ведро водой доверху и процедить. Смесь очень действенная, причем опрыскивать можно обычным веником. Лейте на листочки, на цветы - не бойтесь. Это прекрасная внекорневая подкормка и одновременно защита от фитофторы.

Еще один рецепт. Возьмите 150 граммов чеснока или 300 граммов его отходов (шелуха, стрелки, желтеющие листья), пропустите их через мясорубку, размешайте в 10 литрах воды, сделайте суточный настой и после процеживания обработайте растения. Этот способ опрыскивания можно повторить через несколько дней, а затем через неделю подкрепите его обработкой томатов водным раствором поваренной соли (килограмм на 10 литров воды) или обычным кефиром - литр на ведро воды.

Сергей ТЕПЛОВОДСКИЙ, ученый-агроном

Кыш, противная...

ОБРАТИМСЯ к микробиологии. А именно: в сене и коровяке «проживают» замечательные бактерии, которые разрушают грибницу и плодовые тела мучнисто-росяных грибов. Вот этих-то бактерий нам и не хватает!

Три килограмма коровяка залить ведром воды, настоять трое суток, процедить и развести водой (1:3). Щедро опрыскать растение.

Теперь сено. В ведре воды замочить три килограмма перепревшего сена. Далее также настоять три дня, процедить, разбавить водой в пропорции 1:3 и опрыскивать вечером.