Эй, лопух, помоги!
Мульчирование для занятых и ленивых
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин НИКИТЧУК, Смоленская область ]
НАВЕРНОЕ, не я первый придумал отличный способ мульчирования под кустами и деревьями с помощью лопухов. Изобрести этот «велосипед» мне посчастливилось совершенно случайно и неожиданно, я почувствовал себя Ньютоном, очень обрадовался и спешу поделиться с читателями «Аргументов неделi» своим практическим опытом. Мой способ особенно хорош для занятых или ленивых, или для тех и других одновременно.
В прошлом году месяц не приезжал на дачу. Весь участок зарос травой – сорняки не дремали. С переросшим газоном с помощью бензокосы кое-как справились. А огромные лопухи за задним забором пришлось вырубать топором. Поверженные монстры остались сохнуть.
Через две недели пришлось снова заглянуть за забор, чтобы убрать подвядшие сорняки. Удивительно, но под большими листьями, как под черной пленкой, трава побелела и стала подпревать. А почва оставалась влажной.
Я собрал лопушиные листья, нарубил еще, подвялил их и замульчировал в несколько слоев почву под молодыми плодовыми деревцами. Эффект был поразительным! Особенно кстати пришлись лопухи после незабываемой борьбы с сорняками на участке после долгого отсутствия.
Теперь лопухи за забором я нежно люблю и жду урожая листьев с нетерпением. По мере отрастания срезаю их и укладываю под кусты, деревья, на грядки. Листья постепенно высыхают и сгнивают, а я добавляю новые. И мульча, и удобрение – очень удобно. Соседи удивляются, чего это я такой «добрый», – все сорняки у них за забором порубил.
Эй, лопух, спасибо за помощь!
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