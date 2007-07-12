Эй, лопух, помоги!

НАВЕРНОЕ, не я первый придумал отличный способ мульчирования под кустами и деревь­ями с помощью лопухов. Изобрести этот «велосипед» мне посчастливилось совершенно случайно и неожиданно, я почувствовал себя Ньютоном, очень обрадовался и спешу поделиться с читателями «Аргументов неделi» своим практическим опытом. Мой способ особенно хорош для занятых или ленивых, или для тех и других одновременно.

В прошлом году месяц не приезжал на дачу. Весь участок зарос травой – сорняки не дремали. С переросшим газоном с помощью бензокосы кое-как справились. А огромные лопухи за задним забором приш­лось вырубать топором. Поверженные монстры остались сохнуть.

Через две недели пришлось снова заглянуть за забор, чтобы убрать подвядшие сорняки. Удивительно, но под большими листьями, как под черной пленкой, трава побелела и стала подпревать. А почва оставалась влажной.

Я собрал лопушиные листья, нарубил еще, подвялил их и замульчировал в несколько слоев почву под молодыми плодовыми деревцами. Эффект был поразительным! Особенно кстати пришлись лопухи после незабываемой борьбы с сорняками на участке после долгого отсутствия.

Теперь лопухи за забором я нежно люблю и жду урожая листьев с нетерпением. По мере отрастания срезаю их и укладываю под кусты, деревья, на грядки. Листья постепенно высыхают и сгнивают, а я добавляю новые. И мульча, и удобрение – очень удобно. Соседи удивляются, чего это я такой «добрый», – все сорняки у них за забором порубил.

Эй, лопух, спасибо за помощь!