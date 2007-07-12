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День на убыль, а корень в рост

Сеем на зиму дайкон и редис

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Виктор ЧЕРКАСОВ, Пермь ]

День на убыль, а корень в рост

 На дворе – середина июля. Рядовой дачник средней полосы с удовлетворением вздохнул – наконец-то наступило самое приятное время сбора урожая. Но наиболее хозяйст­венные граждане уже достали заранее припасенные пакетики с семенами и готовят грядочку под редис и дайкон для осеннего употребления и зимнего хранения. Настоятельно советуем всем читателям последовать примеру передовых овощеводов. Не пожалеете.

В ТЕЧЕНИЕ десяти лет я выращивал на своих шести сотках дайкон. Сначала пробовал сеять его ранней весной, а потом понял, что лучше всего эта редька удается во второй половине лета. К осени вырастают отличные корнеплоды, которые я хранил в подвале и холодильнике до нового года.

 А вот в последние два года освоил новую культуру – редис «Красный великан». По­пробовал один раз и влюбился в великана. Растет прекрасно, вкус замечательный, сочный, не дряблый. Ничуть не хуже заморского дайкона.

 После уборки зелени хорошо перекапываю грядочку, на глубину 40 сантиметров. С 15 июля, как только день на час убавился, приступаю к посадке. Сею редис по схеме 5х25 сантиметров. Всходит он быстро. Уход такой же, как за обычным редисом.

 Но места на грядке ему требуется много. Этот осенний красавец вырастает длинный и толстый (как крупная морковь). Поэтому я его регулярно прореживаю – и к столу. А оставшийся вольготно растет до конца сентября – середины октября. Все зависит от погоды.

 День пойдет на убыль, а корень – в рост. Обязательно надо поливать при сухих днях в августе и сентябре. Иначе редис будет горький и пустотелый или может выкинуть цветочную стрелку. Такой корнеплод совсем не хранится.

 Через 80–90 дней после посева редис готов к уборке. Наверное, рос бы редис и дальше и вырос бы еще толще и длиннее, но мы с вами не в Китае, у нас зима на носу. Приходится выкапывать, какой получился. В среднем плоды весят по 250 граммов.

 Корнеплоды прекрасно хранятся в песке в подвале, на террасе дачного дома или на балконе в городской квартире до самого Нового года. И в полиэтиленовом пакете в холодильнике он будет как новый. Мы его едим с большим удоволь­ствием. Одной редисины вполне хватает на салат. Классная вещь!

Аргумент специалиста

 РЕДИС «Красный великан» и редька дайкон не заменят друг друга. Это разные растения, хотя оба относятся к семейству крестоцветных. Агротехника у этих осенних великанов практически одинакова. Время посева – 15–18 июля. Обязателен полив в засушливую погоду. Оптимальная влажность почвы – 80%. При более высокой корнеплоды замокают, при низкой – становятся горькими.

 Дайкон – это редька, но в его составе мало редечного масла, которое возбуждающе действует на сердце. Вкус более мягкий и нежный. А все полезные качества сохранены. Поэтому выращивайте его обязательно.

 Более поздние сроки посадки для дайкона не рекомендуются. Иначе при пасмурной осенней погоде он не успеет вызреть. Этому теплолюбивому овощу нужен умеренный световой день, но при этом активное солнце.
А редис-великан можете высевать до середины августа. Он уродится не крупный, но вкусный.

Юрий АНДРЕЕВ, агроном

Дайконовский аргумент

 В ЯПОНИИ, на своей исторической родине, дайкон вырастает до метра в длину и до 10 см в диаметре, при этом оставаясь нежным и сочным. Корнеплоды богаты витаминами, фитонцидами, сахарами, пектинами. В нем много клетчатки, что отлично нормализует пищеварительный процесс. Полезен при диабете, простуде, для укрепления волос.
 Отлично сочетается с яблоками, морковью и репчатым луком в витаминных салатах. И в отличие от черной редьки за счет отсутствия горечи его можно съесть много и на пользу. Приведем один «экзотический» рецептик.
 Порежьте мелкими кубиками по 250 граммов дайкона и дыни и один сладкий перец, перемешайте. Добавить горсть измельченных грецких орехов и заправить подсолнечным маслом. Перед подачей на стол полить свежевыжатым соком одного апельсина.

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