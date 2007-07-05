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Розовая тайна

Откуда произошла фамилия Розанов

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА  ]

Розовая тайна

 Где-то читал, что фамилия Розанов была дана нашему предку за его любовь к розам. Интересно, это правда? Может, это просто красивая сказка, но розы я очень и очень люблю.

Виктор Розанов, Дубна

 Я ТОЖЕ знаю аналогичную историю про своих предков (Розано­ва – девичья фамилия моей бабушки) и тоже люблю розы. А история такова.

 Розы начали активно разводить в садах России при Петре I, особенно при Ека­терине II. И был тогда при дворе один «ро­зовый» фанат – граф Г.И. Головкин, известный петровский вельможа и первый рус­ский канцлер. В своем подмосковном имении он развел большой розовый сад. Для ухода за заморскими неженками граф пригласил из Англии (которая уже тогда славилась своими розариями) «розовых дел мастера» – специального садовника. Но цветов было много, а садовник – один. Граф сам с удовольствием работал в саду, но и вдвоем они не справлялись. Тогда граф отобрал несколько наиболее способных крепостных крестьян и стал их учить розоводству.

 Через несколько лет самый талантливый ученик окончательно влюбился в королеву цветов, изучил все секреты мастерства и даже вывел новый сорт и, стало быть, превзошел учителя. Счастливый граф на радостях дал вольную крепостному садовнику и всей его многочисленной семье. А отпуская, присвоил фамилию Розанов и наказал любить розы вечно.

 Вот такая приятная для всех Розановых история. Про свою семью могу сказать следующее – Тимирязевскую сельскохозяйственную академию закончила я одна, но все мои родственники на своих дачах с вдохновением и любовью разводят розы. И не только розы.

 Желаю всем читателям «АН» творческих садово-огородных успехов на своей земле!

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