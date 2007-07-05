Июль – эпоха царствования розы

«Царица цветов», «королева сада» и еще великое множество других титулов у этого дивного цветка – розы. Ее невозможно не любить. А полюбить – так навек! И «подсевшие на шипы» цветоводы исполняют все ее царские прихоти и прощают все зимние капризы и летние «колкости». А она дарит нам свою божественную красоту и райское наслаждение... Виват, королева!

ИТАК, июль – середина лета и расцвет царствования розы. Нет никого красивее и душистее в цветнике. Задача королевских подданных – обеспечить нужный и своевременный уход.

В первую очередь регулярный полив. Частый и поверхностный полив для роз вреден. Поливать надо под корень, лучше утром, и чтобы вода проникла на глубину от 50 см и больше. На куст требуется от 2 до 3 ведер.

Почву под розами держите под черным паром, но приезжающим на выходные дачникам трудно за этим уследить. Поэтому проще сначала обильно полить, прополоть, порыхлить почву и замульчировать скошенной газонной травой слоем5–8 см. Это и красивое решение, и влага сохраняется, и червяки поселяются.

Учитывая многолетний опыт цветоводов-любителей и специалистов, раз в две недели подкармливайте розы смесью органических и минеральных удобрений. В ведре воды разведите пол-литра коровяка и стакан комплексного минерального удобрения. Этой жидкостью подкормите кусты утром или вечером после полива. Со второй половины июля азотные удобрения не используют! Иначе растение будет усиленно вегетировать, побеги не успеют вызреть, и оно может погибнуть зимой. Кстати, это касается не только роз, но и любых других растений.

И теперь о самом главном источнике неприятностей для нашей царицы – вредителях и болезнях. Нынешняя ранняя весна способствовала быстрому отрастанию молодых побегов, а резкие перепады температур (до -8) ослабили растения. Теперь засуха. А враги не дремлют.

Самый опасный вредитель – тля. Опасны как взрослые особи, так и личинки. Они питаются соком растения. От этого листья скручиваются, желтеют, бутоны полностью не раскрываются, цветок становится уродливым, побеги искривляются. Тли быстро размножаются и имеют крылатых товарищей, которые перелетают с зараженного растения на здоровое. Поэтому бороться с сорняками за территорией вашего участка необходимо не только с эстетической точки зрения. Это и способ лишения вредителей «резервных квартир».

С тлей борются опрыскиванием настоями табака, крапивы, бархатцев, одуванчиков. Из химических средств помогают препараты Актара и Актеллик. От мучнистой росы защитят настои чеснока или коровяка.

А еще примите к сведению, что хорошему цвету лица королевы (более сочная окраска) способствуют вносимые в почву зола и особенно известь. Проведите это мероприятие осенью.

А поутру вы проснетесь...

ПОСЛЕ борьбы с врагами королевы можно наконец расслабиться и насладиться обществом розы по полной программе.

Знаете ли вы, что розовые лепестки, добавленные в свежий чай, придадут изысканный вкус и целебные свойства? Только пить его надо свежим, иначе вкус будет хуже.

Отвар розовых лепестков применяют для компрессов, масок, умывания. Он оказывает тонизирующее действие, снимает раздражение.

Подушечка из высушенных в тени лепестков роз, положенная под щеку, обеспечит глубокий сон, нейтрализует головную боль, расслабит мышцы. И никаких мерзких сновидений. А поутру вы проснетесь в дивном творческом настроении, душе захочется петь и всех любить. Кофейку с розовым медом и… на работу.

Мед бывает розовый

ЕСЛИ вы не срезали отцветшие соцветия, то из плодов приготовьте мед. 100 гр очищенных плодов положите в эмалированную посуду, залейте стаканом воды и кипятите 15 минут. Плоды перетереть через сито и смешать с 450 гр меда. Варить до загустения.



Если на даче праздник

ЛЮБОЙ самый примитивный пирожок или тортик украсьте сахарными розочками – праздничный торт готов!

Сорвите полураспустившуюся розу, разберите ее на отдельные лепестки и каждый аккуратно смажьте яичным белком, лучше с помощью кисточки. Затем быстренько обваляйте в сахарном песке и сложите розочку в обратном порядке на торте.