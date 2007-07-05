Дайте попить и поесть

«Она черная?» – «Нет, красная». – «А почему белая?» – «А потому, что зеленая». Догадываетесь, о чем идет речь в этой незамысловатой дачной загадке? Конечно же о смородине – у красной смородины незрелые ягоды белого цвета. А вот вопрос посложнее: когда на растениях смородины закладывается урожай следующего года? Оказывается, уже сейчас. Поэтому помогите смородине с нынешним урожаем и постарайтесь успеть исправить положение к следующему году.

КАЖДЫЙ дачник начинает свою карьеру садовода со смородины. Действительно, растет она охотно, скоро начинает плодоносить. Особого внимания ей не уделяют, а лишь тратят время на сбор ягод, ну и иногда избавляют от сорняков.

Но проходит несколько лет, все питательные вещества исчерпаны растениями и вымыты осадками, и плодоношение затухает в самый урожайный период жизни. И вот принимается решение о замене на другие сорта. А дело здесь совсем в другом – в отсутствии ухода. При небольшом, но регулярном внимании черная смородина прекрасно плодоносит 10–12 лет, а красная – до 20. Может, не стоит корчевать зрелый куст, если можно быстро восстановить его «здоровье»?

Во-первых, срочно полейте кусты, иначе даже то небольшое количество завязавшихся плодов до состояния урожая не доживут. При нынешней засухе поливы необходимы всем без исключения растениям, особенно сейчас, при наливе (чтоб было чем «наливаться») и созревании плодов.

Во-вторых, подправьте кислотность почвы, ведь за несколько лет «заброшенности» она приобрела более кислую реакцию, а смородина этого не любит. Посыпьте золой или гашеной известью и аккуратно заделайте в почву, стараясь не повредить сильно мочковатую и поверхностную корневую систему.

В-третьих, не дожидаясь осени, удалите больные, чахлые и поврежденные вредителями побеги.

В-четвертых, красная и белая смородина иногда оголяются снизу. После сбора урожая спилите «на пень» все побеги, оставив 3 самых сильных. В последующие годы постепенно формируйте правильный куст. В возрасте 5–8 лет нормальный куст смородины должен состоять из 15–20 разновозрастных ветвей.

В-пятых, начинайте удобрять. После сбора ягод и до октября дробно во время поливов внесите по 50 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия под черную смородину и по 40 г суперфосфата и 25 г калия под каждый куст белой и красной смородины. Осенью внесите по 2–3 ведра перегноя или компоста под одно растение. Азотные удобрения применяют только весной. И так каждый год…

И в-шестых, вернее, во-первых, поливайте и поливайте – оставшееся лето и осень обещают засушливые.