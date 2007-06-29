//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Любимые мои мочалки!

№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Любимые мои мочалки!

 Хорошо попарились, а теперь – мыться. С мылом и мочалкой. А знаете ли вы, дорогие читатели, что от правильного выбора мочалки зависит ваше здоровье? Недаром история этого фигуранта банной церемонии начинается в далеком прошлом. Чем же мылись наши предки на Руси?

 И чем нужно мыться в настоящей бане сегодня? Однознач­но – никакой синтетики, только натуральные материалы. И их запросто можно вырастить самостоятельно.

 ЗАЧЕМ вообще нужна мочалка? А затем, что с помощью этого до гениальности простого изобретения с распаренного тела удаляется вся грязь и ороговевшие частички кожи. Одновременно происходит дополнительное позитивное раздражение кожи. И если после мытья в бане у вас возникли проблемы с кожей – виновата мочалка! Да-да, а вовсе не мыло и не сам процесс парения.

 Синтетические материалы абсолютно непригодны для отскребания грязи с распаренного тела. Мягкие губки дают много пены, но оставляют почти весь слой отмерших и распаренных частиц на теле. Они хороши лишь для быстрого утреннего душа в городской квартире. А вязаные мочалки из синтетической бечевки – слишком грубые и от высокой температуры ухудшают свои свойства. В результате – сильнейшее раздражение кожи. Про них забудьте. Все ненатуральные материалы из бань – прочь!

 На Руси всегда мылись лыковыми мочалками из липы (лыко – камбиальный слой). Но ни в коем случае не вздумайте пилить липу для этих целей. Драть лыко в  лесу запрещено. Купите, если найдете где.

 Лыковое волокно жесткое и даже может оставить в теле мелкие занозы (!). А как же мыться? А легко! При усерд­ном запаривании кипятком лыко приобретает шелковистость и мягкость, абсолютно не травмирует кожу, великолепно массирует и удаляет грязь с тела. Лыковая мочалка считается самой удобной и полезной.

 Для дачной банной экзотики отлично подойдут одноразовые соломенные и травяные мочалки. Из соломы сплетите «косы» или свяжите пучки. Запарьте и мойтесь. Ощущения незабываемые.

 Наши разумные предки использовали в бане мочалки-«прихватки», сшитые из грубой льняной ткани. Вы вряд ли отыщете сегодня в магазине домотканую холстину, но жесткий лен найти можно.

 Ассортимент мочалок из натуральных волокон в современных магазинах невелик. Это сизаль и кокосовое волокно и губка-люффа. А вот ее современному дачнику – фанату бани вполне по силам вырастить самостоятельно. Большим размером такая мочалка похвастаться, конечно, не сможет, но качест­во будет отменное. Мойтесь на здоровье!

Мария ДУТОВА

 

Расти, расти, моя мочалка 

 ТЫКВУ мочальную, или люффу, в открытом грунте возделывают в Средней Азии, в Крыму, на Кавказе. Плоды у этого растения семейст­ва тыквенных длиной до 70 см, похожие на кабачки.

 В незрелом виде они очень вкусные. Их жарят, консервируют.

 В Китае эту тыкву «уважают» очень. В здешнем климате она вырастает до метра. Кстати, сегодня китайцы являются основными производителями и поставщиками мочалок из люффы.

 Мы с вами у себя в средней полосе вполне можем «побаловаться» со своими мочалками. У нас люффе холодно, поэтому расти она будет только в теплице. Посадите ее вместе с огурцами. Агротехника такая же. На рассаду сеют семена за 25–30 дней до высадки. Вам достаточно нескольких растений. Подвяжите плети строго вверх. Оставьте на каждой лиане по 3–4 плода, остальные удаляйте.

 До биологической зрелости плод растет 40–45 дней. Затем срезаете у люффы с двух сторон «крышечку»-шкурку и замачиваете тыкву в воде на 7–10 дней. Проверяете. Когда кора начнет отслаиваться, выньте и отделите мочалку от корочки. Посушите. Перед применением в бане ее надо обязательно запаривать. Собственно выращенные мочалки невелики. Длиннее 30 см мне вырастить не удалось.

 Еще не поздно сейчас посеять несколько семян. При условии жаркого лета урожай некрупных мочалок однозначно соберете. Недозрелые плоды, помещенные в теплое место, обязательно «доходят».

Банный рецепт

 НА ДАЧЕ в субботу к вечеру затапливаю баньку. Срезаю пучок мяты перечной и экстрагирую (залить малым количеством горячей воды и настоять под крышкой) незадолго до парения. Затем приготавливаю березовый веник (я его люблю больше всего), завариваю чай также с мятой, запариваю собственную мочалку. Настоем мяты плескаю на печь-каменку. И… парюсь на свое здоровье…

Юрий АНДРЕЕВ, профессор

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Общество

Инопланетный разум оказался слабее земного

Инопланетный разум оказался слабее земного

Что лучше – Сталинская или Нобелевская премия? И что страшнее – взрыв термоядерной бомбы на Новой Земле или подрыв Академии наук изнутри? Обо всём этом рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову лауреат Нобелевской премии по физике академик РАН Жорес Иванович АЛФЁРОВ.

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//Политика

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Немецкий политик Андреас Маурер рассказал, что на Западе начинают принимать тот факт, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. По его словам, в Европе уже не относятся серьёзно к заявлениям Киева о возвращении Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Украинские националисты собрались отправить Порошенко за решётку

Украинские националисты собрались отправить Порошенко за решётку

Украинские националисты на майдане Незалежности разместили баннер, на котором прописаны требования отправить в тюрьму президента страны Петра Порошенко, а также Олега и Игоря Гладковского, которые ранее были известны под фамилией Свинарчук.

//Армия

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. В публикации, посвященной этому оружию, американский таблоид называет ШАК-12 "настоящим убийцей".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Черногории протестующие потребовали отставки руководства страны

В Черногории протестующие потребовали отставки руководства страны

Участники акции протеста прошли по столице страны и потребовали отставки не только президента Черногории, но также премьер-министра страны, руководства прокуратуры, совета директоров Радио и телевидения Черногории и агентства по противодействию коррупции.

//Шоу-бизнес

Серебряков оправдался за «русофобию»

Серебряков оправдался за «русофобию»

Алексей Серебряков дал интервью, в котором заверил, что не является русофобом даже после всех его прошлых высказываний. Актёр также сказал, что считает себя и своих детей русскими людьми несмотря ни на что.

//Происшествия

Появилось видео последствий крупного ДТП на МКАД

Появилось видео последствий крупного ДТП на МКАД

Утром в воскресенье на Московской кольцевой автодороге, как ранее сообщали АН, произошло массовое ДТП, в котором участвовали около 40 автомобилей. В Сети появилось видео с места происшествия.

//Шоу-бизнес

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Актриса театра и кино, особенно запомнившаяся телезрителям ролью Веры в сериале "Воронины", перед началом спектакля с ее участием провалилась под сцену и получила травмы. Об этом сообщает "РГ".

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Общество

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

С третьей попытки во Львове снесли стелу Монумента Славы, который установлен в честь погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС.

//Новости СМИ2

//Общество

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Стартовавший 23 февраля с Казанского вокзала Москвы поезд-музей «Сирийский перелом» в воскресенье прибыл в город-герой Севастополь.

//Армия

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье, 3 марта, в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. Проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией.

//Политика

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "тупой местью" "расследование британской прессы", в котором российского посла Александра Яковенко выставили шпионом.

//Наука

Crew Dragon состыковался с МКС, запустив сигнал тревоги

Crew Dragon состыковался с МКС, запустив сигнал тревоги

Американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в NASA. Стыковка произошла в 13:56 по московскому времени.

//Шоу-бизнес

ВВС перед выходом фильма о Майкле Джексоне убрало из эфира все его песни

ВВС перед выходом фильма о Майкле Джексоне убрало из эфира все его песни

BBC Radio 2 отказалось от трансляции песен Майкла Джексона из-за скорого выхода фильма о жизни музыканта. В скандальной картине двое мужчин поведали свои истории о том, как в детстве подвергались насилию со стороны певца.

//Здоровье

Как отметить масленицу и не получить проблемы со здоровьем

Как отметить масленицу и не получить проблемы со здоровьем

В Минздраве рассказали, как отметить масленицу без вреда для собственного организма. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян напомнил, что в вопросах здоровья на первом месте всегда должна быть умеренность.

//Новости партнеров

//Здоровье

От каких психических расстройств чаще всего страдают в России

От каких психических расстройств чаще всего страдают в России

Эксперт рассказал, какие психические заболевания чаще всего встречаются среди жителей России. По словам Бориса Казаковцева, в 2017 году чаще всего встречались расстройства непсихотического характера – таких больных оказалось более двух миллионов.

//Политика

Кандидат в президенты Украины готов искать компромисс с ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты Украины готов искать компромисс с ДНР и ЛНР

Кандидат на пост лидера Украины Юрий Бойко уверен, что конфликт в Донбассе есть возможность разрешить только путём переговоров с ДНР и ЛНР. Также Бойко настроен на проведение в стране референдума на тему поиска решения проблемы.

//В мире

В интернете дали пару оригинальных советов Киеву, как доставить катера из США

В интернете дали пару оригинальных советов Киеву, как доставить катера из США

Пользователи Сети не смогли пройти мимо новости о том, что купленные Украиной у США списанные катера из-за своего технического состояния никак «не могут доплыть» до места назначения.

//Культура

Netflix не устраивает Спилберга в качестве номинанта на «Оскар»

Netflix не устраивает Спилберга в качестве номинанта на «Оскар»

Стивен Спилберг обратился к киноакадемии с предложением внести поправки в существующие правила и не допускать фильмы Netflix и других подобных ему сервисов к номинациям на «Оскар».

//Политика

Гуаидо решил вернуться в Венесуэлу

Гуаидо решил вернуться в Венесуэлу

Хуан Гуаидо, возглавляющий оппозицию в Венесуэле, заявил о своих планах вернуться в страну и даже назвал предполагаемые даты своего приезда. Самопровозглашённый временный президент Венесуэлы покидал страну ради встречи с лидерами Эквадора и Бразилии.

//Авто

Эксперты подсчитали, сколько денег водители в России ежемесячно тратят на бензин

Эксперты подсчитали, сколько денег водители в России ежемесячно тратят на бензин

Эксперты задались вопросом, как же дорого россиянам обходится содержание автомобиля. Для этого было решено посчитать, сколько тысяч каждый месяц водители отдают за заправку своей машины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актер Федор Добронравов обратился к поклонникам
2

А Волга ли впадает в Каспийское море?
3

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи
4

Легкий способ снизить давление без таблеток посоветовали австралийские ученые
5

«Урал» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 0:1

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры