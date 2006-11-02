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Захотим – и бананы вырастим!

Как построить теплоаккумулирующую теплицу

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Захотим – и бананы вырастим!

 

В описании своего «изобретения» я буду немногословен. Как надо строить, вы поймете из чертежа, а пока послушайте мои краткие доводы в пользу такой конст-рукции теплицы.

Как известно, солнечный свет (и тепло) приходит в теплицу с юга и через северную сторону выходит наружу. Если северную стенку сделать непрозрачную, то освещенность особо сильно не уменьшится, зато будет значительно теплее.
А это наиболее важный фактор для роста растений в теплицах в весенне-летний период для условий средней полосы. У нас при длинном дне (большой освещенности) присутствуют невысокие температуры (тепла не хватает). И многие теплолюбивые растения поэтому не вызревают.

Так вот, давайте поставим заслон солнечной энергии, которая выходит через северную сторону в «никуда». Сделаем северную сторону теплицы из... кирпича. Внутри покрасим в темный цвет, а снаружи - светоотражающей краской (серебрянкой). Кирпич - отличный аккумулятор тепла - днем накапливает тепло, а ночью отдает растениям.

Я построил небольшую тепличку по такому принципу несколько лет назад. Стены и крышу сделал из поликарбоната, каркас - из металлического уголка. Семена овощей и цветов на рассаду сеем уже в середине марта. На случай «тревоги» поставил в теплице небольшую печку-буржуйку вплотную к кирпичной стенке, но почти ею не пользовался - ночные температуры всегда положительные и без дополнительного подогрева.

В этой тепличке вызревают такие культуры, которые раньше вырастить не удавалось. Например, в этом году дыня и арбуз, посаженные на пробу, выросли, как в Крыму. Друзья шутят - пора бананы разводить. А что, и попробуем!»

Геннадий ПРАХОВ, инженер, Калужская область

 

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