У супервитаминного шиповника все части растения суперполезны

Шиповник, сорт «яблочный», у нас в этом году уже покраснел, а некоторые ветки снова зацвели. И он сильно разросся, несмотря на жару. Можно ли его уже собирать? И еще вопрос: а листья или другие части растения используют?

Марина Грунина, Саратовская область

Шиповник прочно ассоциируется у нас с яркими плодами, богатыми витамином С, хотя у него можно пустить в дело практически все части. Лепестки цветов, листья, корни.

В период цветения собирают лепестки. Собирать их надо только в сухую погоду и сушить в тени или сушилке при температуре не выше 35 градусов. Отвар лепестков шиповника – прекрасное косметическое средство для умывания при проблемной коже.

Листья можно заготавливать в течение всего лета. В народной медицине настой листьев назначают как антимикробное и болеутоляющее средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Корни начинают копать с конца августа. Важно: корни измельчают сразу после сбора, потом сделать это будет практически невозможно.

Основное сырье шиповника – конечно же, плоды. Собирают их до наступления полной зрелости, когда они еще твердые, но уже окрашены. Витамина С в плодах шиповника в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 100 раз больше, чем в яблоках. Кроме аскорбинки в них много витаминов Р, группы В, К, Е, соли железа, магния, фосфора, калия. Напитки из плодов – высоковитаминное средство, повышающее иммунитет и нормализующее обмен веществ. Напиток из свежезаваренных плодов очень полезен, особенно сейчас, в стрессовых условиях сегодняшнего лета. Пейте шиповник, господа, вместе с огурцами и яблоками!

Поднимаем настроение Если шиповник разросся без меры, удалите лишнюю поросль, но ни в коем случае не выбрасывайте корневища. Отряхните их от почвы, промойте водой, подсушите и сразу измельчите. И заваривайте из корней чай. По насыщенному красному цвету и пользе он не уступает знаменитому каркаде. А аромат у него поистине непревзойденный. В фитотерапии многих стран этот чай считают чуть ли не самым действенным средством для профилактики камней в почках и желчном пузыре. Две столовые ложки измельченного сырья заливают 2 стаканами кипятка и кипятят в эмалированной посуде под крышкой 15 минут. Пить для поднятия тонуса и настроения. Если этот божественный напиток принимают в качестве лекарства, то курс лечения составляет несколько месяцев – до наступления улучшения. Но при этом обязательно посоветуйтесь с врачом-фитотерапевтом.

Елена МАЛАНКИНА,доктор сельскохозяйственных наук