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Ноу-хау в курятнике

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Таисия БОРУКАЕВА, пенсионерка, деревня Орешки, Шаховской район, Московская область ]

<nobr><nobr><nobr>Ноу-хау</nobr></nobr></nobr> в курятнике
Фото Е. БАХТИЛИНА

ЗДРАСТВУЙТЕ! С удовольствием читаю вашу газету, очень нравится про все. Я никогда не писала писем ни в какую газету, а вам захотелось рассказать про «свою землю» и свое хозяйство на ней.

У нас на даче хороший дом - зять с дочкой построили. Огород, сад, цветов много, собака любимая и две кошки. Дети приезжают на выходные, внуки - иногда проведать, а я уже четвертый год живу здесь постоянно и уезжать не хочу. В деревне родилась и выросла - и с радостью в деревню вернулась.

Но рассказать хочу о своих курочках. Наша большая семья из семи человек питается своими яйцами круглый год, а летом - даже излишки остаются. А уход за ними для меня не обременителен, только в радость. Может, мой практический опыт пригодится начинающим птицеводам.

У меня постоянно живут пять-шесть кур-несушек и петух. Петух и одна курица породистые (Юрловская), несется она очень хорошо, а петух - очень красивый, черный с отливом, одним словом - красавец!

Курочкам мы построили теплый курятник. Кормлю два раза в день комбикормами с добавлением домашней еды.

На улице построили курам «лужу» из старой детской ванночки, вкопанной в землю. Петух приводит кур на «водопой», они попьют, покудахчут, потом неторопливо уходят. Для них выход к воде - особый ритуал, и им это нравится.

Один мой секрет - зимой кормлю теплой едой, тогда они будут нестись. Еще расчищаю от снега до травы «полянку», где они гуляют и разгребают мерзлую травку.

На зиму сушу немного сена, подстилаю его в гнезда - коробки. У каждой курицы свое гнездо, а петух приходит к ним в гости по очереди.

Петух охраняет всех нас лучше собаки. Он и собаку охраняет. Недавно я ездила на два дня к внуку на свадьбу и попросила соседа покормить курочек. Так петух «охотился» на него, наскакивал, клюнуть норовил.

Но главное - я с ними разговариваю, и они меня понимают и слушаются! Петушок поет только по заказу. Я сяду на табуреточку и попрошу: «Спой мне, Петенька, ну пожалуйста!» Он вздохнет, два раза хлопнет крыльями и споет. Потом подождет немного и снова споет. Я его поглажу, как кошку, а он «заурчит» и рядом сядет, а курочки - кружочком. Я им рассказываю о своих делах, прошу их хорошо нестись, они слушают, а потом свои проблемы выкладывают. Спорят, ругаются иногда. Теперь я их послушаю, а потом утешаю и мирю друг с другом. Это мое ноу-хау. Все думают, что птица - безмозглая тварь. А они очень ценят внимание и душевное тепло. Я заметила, что яйценоскость увеличивается от этого процентов на 30! Когда я на месяц уезжала к сестре, то курочки неслись значительно хуже.

Каждый день мы ходим в поле гулять. Пес впереди, потом иду я, за мной - курочки, потом петух, а в конце - кошки. Они ловят мошек, червяков, гусениц, травки разные щиплют. Такой ежедневный моцион нам всем полезен.

Конечно, хотелось бы знать, все ли я правильно делаю и что можно еще придумать. Какие породы лучше у нас разводить, кого еще можно завести? Внуки хотят подарить мне на юбилей страусенка. Как вы думаете, мне это надо?

Заранее спасибо, буду ждать нового номера газеты.

Советуют специалисты

Куры на даче

ВОПРОСОВ у дачников на «куриную» тему предостаточно. Какие породы заводить и сколько штук, чем кормить, как содержать, куда девать зимой. За рекомендациями для начинающих птицеводов мы обратились к специалистам учебно-производственного птичника РГАУ-ТСХА Михаилу КАЛИНИНУ и Наталье ГОРШКОВОЙ.

Для разведения на садовом участке лучше приобретать кур мясо-яичных пород. Цыплят желательно покупать в специальных хозяйствах и породистых. Специалистами ТСХА выведена замечательная порода - Московская. Еще можем посоветовать завести курочек пород Юрловская голосистая и Бурый Леггорн (итальянская куропатчатая).

Все они достаточно неприхотливы, нести яйца начинают в возрасте 3-4 месяцев. Яйценоскость у них высокая - 230-260 штук яиц в год. Если приобрести цыплят весной, в конце марта, то к началу лета вы уже будете радоваться первым снесенным яйцам.

Нормальная куриная семья - это петух и 2-3 курицы. Петух в хозяйстве, как и мужчина в доме, очень желателен. Куры охотнее несутся, порядка больше, он «заруливает» куриную жизнь в нужное русло. А потом, большой петух (особенно Черной москов-ской породы) - это же украшение приусадебного участка! А как поет!..

Кормить лучше специальными комбикормами и зерносмесями (продаются свободно), и воды должно быть вволю. Но можно добавлять пищевые отходы - овощи, хлеб, крупы, очистки. Из этих продуктов нужно приготавливать влажные мешанки, полезно добавлять в них иногда резаную крапиву.

Как вы знаете, у нас в средней полосе куры в природе не зимуют. В диком виде эти теплолюбивые создания не выживут. Все породы домашних кур произошли от диких банкивских кур из Индокитая. А там тепло круглый год. Домашние куры выносят небольшие морозы, но курятники для зимовки должны быть утепленные.

Зимой куры несутся плохо. Основная причина даже не в холоде, а в коротком световом дне, который угнетающе действует на яйценоскость. Поэтому на птицефабриках обязательно досвечивают в зимние дни, а оптимальная температура - 18-22 градуса. Советуем повесить в курятнике стоваттную лампу. Продлите курочкам день до 12 часов.

Еще можем посоветовать дачникам разводить перепелов, цесарок, гусей, уток, фазанов. Можно и страусов, но «урожая» придется ждать три года. Эта птица достаточно крупная, требует от хозяина определенных знаний, физической силы и материальных вложений. Тем более страус совсем не поддается дрессировке. В отличие от размеров, умом Бог его обделил. Пенсионерам мы страусов заводить не советуем - себе в убыток. А для фермерских хозяйств - очень перспективная птица.

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