Из жизни белого сома

ОТПРАВИЛИСЬ мы ранней весной на рыбалку. А она на Волге отменная. Расставили закидушки и через некоторое время вытащили метрового сома! Следом пошли лещи, окуньки, плотва. Ох и вкусной же была уха на чистом воздухе! Сварили почти весь улов, а вот сома оставили. Он спокойно дремал в ведре. Известно, что для ухи сом не годится. Вот так и попала эта рыба в наш загородный дом.

Для начала сомика отправили из садка в ванну. Думали, полежит немного, успокоится, и пожалуйте на сковородку! Но сковородки в жизни сома не случилось. Он очень быстро освоился в своем эмалированном «аквариуме». Подружился с нами и стал «своим парнем». Отправить его на форшмак рука не поднималась. Получила рыба и домашнюю кличку – Ванечка.

Но чем кормить столь крупную речную особь? Выяснилось, Ванечка обожает... колбасу! Он просто «плывет», когда получает кусочек «Краковской» и четвертинку апельсина.

И вот ведь что удивительно: Ванечка словно почувствовал, что его, неровен час, могут запечь вместе с баклажанами в духовке. В одно прекрасное утро он вдруг мимикрировал и стал абсолютно белого цвета. Как та ванна, в которой он возлежал.

Сом-альбинос в ванне – это, конечно, интересно, но ванночку-то эту Ванечка занимал 24 часа в сутки. И еще что любопытно – он постоянно требовал, чтобы с ним играли! И очень не любил, когда в ванной комнате выключали свет.

Устав мыться в тазиках и ходить с шайками по соседским баням, мы все-таки решили на семейном совете отпустить Ванечку на волю. И выпустили нашего блондина снова в Волгу. Надеемся, что он не стал «белой» вороной, а быстро вернул себе свой естественный черносмородиновый окрас.

Вот только колбасы «Краковской», равно как и цитрусовых, ему никто теперь не преподнесет. Придется Ванечке лакомиться карасями и лягушками.