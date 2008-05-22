//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Из жизни белого сома

Хищная рыба стала членом семьи

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Из жизни белого сома

 ОТПРАВИЛИСЬ мы ранней весной на рыбалку. А она на Волге отменная. Расставили закидушки и через некоторое время вытащили метрового сома! Следом пошли лещи, окуньки, плотва. Ох и вкусной же была уха на чистом воздухе! Сварили почти весь улов, а вот сома оставили. Он спокойно дремал в ведре. Известно, что для ухи сом не годится. Вот так и попала эта рыба в наш загородный дом.

 Для начала сомика отправили из садка в ванну. Думали, полежит немного, успокоится, и пожалуйте на сковородку! Но сковородки в жизни сома не случилось. Он очень быстро освоился в своем эмалированном «аквариуме».  Подружился с нами и стал «своим парнем». Отправить его на форшмак рука не поднималась. Получила рыба и домашнюю кличку – Ванечка.

 Но чем кормить столь крупную речную особь? Выяснилось, Ванечка обожает... колбасу! Он просто «плывет», когда получает кусочек «Краковской» и четвертинку апельсина.

 И вот ведь что удивительно: Ванечка словно почувствовал, что его, неровен час, могут запечь вместе с баклажанами в духовке. В одно прекрасное утро он вдруг мимикрировал и стал абсолютно белого цвета. Как та ванна, в которой он возлежал.

 Сом-альбинос в ванне – это, конечно, интересно, но ванночку-то эту Ванечка занимал 24 часа в сутки. И еще что любопытно – он постоянно требовал, чтобы с ним играли! И очень не любил, когда в ванной комнате выключали свет.

 Устав мыться в тазиках и ходить с шайками по соседским баням, мы все-таки решили на семейном совете отпустить Ванечку на волю. И выпустили нашего блондина снова в Волгу. Надеемся, что он не стал «белой» вороной, а быстро вернул себе свой естественный черносмородиновый окрас.

 Вот только колбасы «Краковской», равно как и цитрусовых, ему никто теперь не преподнесет. Придется Ванечке лакомиться карасями и лягушками.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//Общество

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой предложили ввести официальное написание слова "Россия" с маленькой буквы. Уже согласились более 20 человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко в день выборов главы государства напомнил своим согражданам, что с 1 апреля прекращается действие договора о дружбе с Российской Федерацией.

//В мире

Эксперты назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Эксперты назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Американские эксперты выделили самые эффективные примеры вооружения стран НАТО, которые они смогут применить при гипотетическом конфликте с Россией. Об этом сообщил американский портал Business Insider.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Культура

Алексей Серебряков: о «Ван Гоги», о счастье и правде

Алексей Серебряков: о «Ван Гоги», о счастье и правде

Почти все картины актера Алексея Серебрякова на слуху: его снимают режиссеры первого состава. Герои актера – всегда сильные личности, которые верят только себе и отвечают за свою жизнь сами.

//Спорт

Овечкин признан первым игроком дня в НХЛ

Овечкин признан первым игроком дня в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин в матче с командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб. Хоккеиста назвали первым игроком дня в НХЛ.

//Общество

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Российские учителя устроили флешмоб фотографий в купальниках из-за увольнения коллеги Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Публикации получили высокую поддержку британских читателей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//В мире

Мария Бутина хочет к бабушке

Мария Бутина хочет к бабушке

Россиянка Мария Бутина, которая продолжает находиться в американской тюрьме, мечтает поскорее оказаться на родине и отправиться к бабушке в деревню, чтобы отпраздновать дни рождения.

//Новости СМИ2

//В мире

Латвийского баскетболиста полиция Нью-Йорка обвиняет в изнасиловании

Латвийского баскетболиста полиция Нью-Йорка обвиняет в изнасиловании

Известный латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который играет в команде «Даллас» попал в «неприятную» ситуацию. Полиция Нью-Йорка открыла расследование из-за обвинения игрока в изнасиловании.

//Политика

Глава Тувы рассказал о вкусном шашлыке Путина

Глава Тувы рассказал о вкусном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме поделился с журналистами, как отдыхает президент России Владимир Путин в тайге. По словам политика, шашлык у Владимира Владимирович получается "шикарный".

//Общество

Сапсаны вернулись в МИД России

Сапсаны вернулись в МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания российского внешнеполитического ведомства в центре Москвы. Об этом сообщается на официальной странице МИД в соцсети Facebook.

//Общество

Крымских татар, задержанных в Крыму за распространение террористической идеологии, вывезли на материк

Крымских татар, задержанных в Крыму за распространение террористической идеологии, вывезли на материк

Адвокаты задержанных крымскотатарских активистов сообщили, что не могут найти своих подзащитных. Оказалось, что их вывезли с территории полуострова. Адвокат Эдем СЕМЕДЛЯЕВ сообщил, что арестованных, вероятно, удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

//Культура

Исполнительница песни "Спят усталые игрушки" умерла в одиночестве

Исполнительница песни "Спят усталые игрушки" умерла в одиночестве

Исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова скончалась на 92-м году жизни. Женщина умерла 22 марта в полном одиночестве. Женщина за долгую жизнь так и не стала любящей женой, мамой или бабушкой.

//Шоу-бизнес

Жена не стена. Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Жена не стена. Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

В светской тусовке удивлены, «счастливо» женатый Максим Дунаевский пришел на премию «Ника» с новой спутницей. Он нежно и трепетно держит за руку обаятельную шатенку – музыковеда Аллу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию королевской семьи

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается нарушить очередную многолетнюю традицию британской королевской семьи. На сей раз речь идет о появлении на свет ребенка, которого ждет Меган.

//В мире

Париж празднует 130-летие Эйфелевой башни

Париж празднует 130-летие Эйфелевой башни

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни, которая была названа в честь ее создателя Гюстава Эйфеля. Первоначально она задумывалась как временное сооружение, однако...

//Общество

Москву атаковали дикие лисицы

Москву атаковали дикие лисицы

В столице РФ за последние 2 года значительно выросло число обращений по поводу диких лис, рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

//Шоу-бизнес

Внучку солиста «Кар-Мэн», живущую в нищете, хотят удочерить чужие люди

Внучку солиста «Кар-Мэн», живущую в нищете, хотят удочерить чужие люди

Музыкант некогда популярного дуэта «Кар-мен» Сергей Лемох не желает общаться со своей внучкой. А между тем ребенок живет в нищете на попечении старенькой прабабушки и девочку хотят удочерить чужие люди.

//Шоу-бизнес

СБУ признала песню Королёвой экстремистской

СБУ признала песню Королёвой экстремистской

Известная певица Наталья Королёва рассказала, почему ей закрыт въезд в Украину. По словам певицы, СБУ отнесла песню "Моя маленькая страна" к пропаганде экстремизма.

//Общество

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Глава Facebook предложил государственным органам заняться регулированием интернета и усовершенствовать требования для публикуемого контента. Он призвал пересмотреть правовые нормы для интернет-пользователей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?
5

На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры